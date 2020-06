Fünf neue Baustellen in Rostock: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Stadtmitte

Autofahrer müssen sich in Rostock ab dieser Woche auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Nach der Vollsperrung der Rosa-Luxemburg-Straße im Bahnhofsviertel wegen Gleisbauarbeiten werden vier weitere Baustellen eröffnet: Seit Montag sind der Bahnübergang an der Neubrandenburger Straße halbseitig und der Biestower Damm sogar ganz gesperrt. Am Dienstag kommt eine Baustelle auf der Lübecker Straße am Holbeinplatz hinzu. Und am Mittwoch folgt die Vollsperrung der Satower Straße in der Gartenstadt.

Heiko Tiburtius, Leiter des Rostocker Tiefbauamtes, weiß: „Wir haben jetzt eine Verdichtung von Baumaßnahmen, das ist nicht zu beschönigen.“ Aber das Ganze habe auch seinen Sinn, betont Tiburtius. Denn ab Mai 2022 reißt die Deutsche Bahn die Goethebrücke in der Südstadt ab; der Neubau der Brücke soll bis 2024 andauern. „Bis zu Beginn dieses Vorhabens wollen wir mit den anderen wichtigen Bauvorhaben durch sein, um die Leistungsfähigkeit unseres Straßennetzes aufrechtzuerhalten.“

Kanalsanierung in Lübecker Straße dringend notwendig

Dringend notwendig ist die Erneuerung des Mischwasserkanals im Kreuzungsbereich Lübecker Straße und Max-Eyth-Straße. „Bevor wir hier eine Havarie erleben, ist es besser, die Arbeiten jetzt mit Schmerzen schnell durchzuziehen“, sagt Tiburtius. Wegen Corona und Sommerferien sei die Verkehrssituation dafür momentan günstig.

Zwei der vier Fahrbahnen der Lübecker Straße müssen gesperrt werden, so dass für beide Richtungen des Straßenverkehrs jeweils nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung steht, teilt die Nordwasser GmbH mit. Die Rechtsabbiegerspur in die Max-Eyth-Straße wird komplett gesperrt, die Linksabbiegemöglichkeit in die Max-Eyth-Straße bleibt erhalten.

Die Max-Eyth-Straße selbst wird vor dem Kreuzungsbereich in Richtung Lübecker Straße auf eine Spur reduziert. „Beide Abbiegeoptionen in Richtung Innenstadt sowie stadtauswärts sind von hier aber weiterhin gegeben“, sagt Nordwasser-Sprecherin Bettina Kalnins. Die Bauarbeiten und damit auch die Verkehrseinschränkungen dauern voraussichtlich bis zum 7. August 2020 an. Die Stadt und Nordwasser empfehlen die weiträumige Umfahrung des Bereiches – zum Beispiel über den Warnow-Tunnel.

Sperrung der Satower Straße bis Juni 2022

In der Satower Straße beginnen ab Mittwoch zwischen Kiefernweg und Rennbahnallee ebenfalls Kanalbauarbeiten: Hier müssen überalterte Trinkwasser- und Abwasserleitungen dringend erneuert werden. Die Arbeiten sind in sieben Teilabschnitte gegliedert, die nacheinander umgesetzt und voraussichtlich im Juni 2022 beendet sein werden. Für jeden Teilabschnitt ist die Sperrung der Satower Straße im jeweiligen Bereich erforderlich.

Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit weiträumig über die A 20 umgeleitet. Anlieger können die eingerichtete Umleitung über Kritzmow – Klein Schwaß – Tannenweg – Rennbahnallee nutzen. Der Geh- und Fahrradverkehr wird während der Bauzeit aufrechterhalten. Mit der längerfristigen Vollsperrung kommt es zu Fahrplanänderungen auf der Rebus-Linie 102 ( Rostock ZOB – Stäbelow – Satow – Pustohl/ Jürgenshagen).

Bahnübergang stadtauswärts gesperrt

Der Bahnübergang auf der Neubrandenburger Straße ist seit Montag für den Verkehr stadtauswärts gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Grund ist der Breitbandausbau für das neue Wohngebiet, das auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei entsteht. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 10. Juli 2020 andauern. Bis dahin soll auch die Vollsperrung des Biestower Damms in Höhe Am Kringelgraben aufgehoben sein. Hier baut die Stadt seit Montag einen neuen Gehweg und eine Fußgänger-Querung.

Der Bahnübergang in der Neubrandenburger Straße ist stadtauswärts gesperrt. Quelle: OVE ARSCHOLL

Bereits in der vergangenen Woche begannen die Gleisbauarbeiten in der Rosa-Luxemburg-Straße. Die Vollsperrung hier soll bis zum 2. August andauern. Der Verkehr wird so lange über die Blücherstraße umgeleitet. Mitte August enden voraussichtlich auch die Arbeiten auf dem Dierkower Damm und am Petridamm. „Wir liegen dort in den letzten Zügen“, sagt Tiefbauamtschef Tiburtius.

Die Bauarbeiten auf der Ulmenstraße ziehen sich laut Plan hingegen voraussichtlich noch bis April 2021 hin und in der Richard-Wagner-Straße wird voraussichtlich bis Sommer 2021 gearbeitet. Tiburtius spricht angesichts der vielen Bauaktivitäten von einem guten Zeichen: „Wir stellen das Straßennetz für die Zukunft auf.“

