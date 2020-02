Für 80 000 Euro: Rostock kauft Zaun, den niemand braucht

Rostock

Einen beschlossenen Haushalt für das Jahr 2020 hat Rostock noch nicht. Und dennoch gibt die Hansestadt viel Geld aus – unter anderem für eine äußerst fragwürdige Anschaffung: Gut 80 000 Euro soll die Bürgerschaft im Eilverfahren, außer der Reihe und nachträglich, für den Kauf eines Zaunes freigeben. Für einen besonderen Zaun, mit dem Kreuzfahrtschiffe während der Liegezeit im Stadthafen geschützt werden sollen.

Problem nur: Es lagen noch nie Kreuzfahrtschiffe im Stadthafen und es werden zumindest in den nächsten Jahren auch keine kommen. Der Bund der Steuerzahler wittert bereits einen weiteren Fall von Steuerverschwendung.

Kreuzfahrer auch in der City

Seit Jahren träumt Rostock davon, Kreuzfahrer nicht nur nach Warnemünde oder in den Seehafen zu locken, sondern auch in den Stadthafen, das Herz der Hansestadt. Gemeint sind aber nicht die Ozeanriesen wie die Schiffe von Aida, Costa oder Norwegian Cruise Lines, sondern eher „Ozeanzwerge“ – Expeditionsschiffe für maximal 1000 statt 3000 Passagiere.

Schon Roland Methling, Anfang der 1990er Jahre noch Chef der Hansesail, hatte versucht, die legendären Schiffe der norwegischen Hurtigruten in die Stadt zu holen. Ohne Erfolg. „Einen wirklichen Markt für kleine Kreuzfahrtschiffe gibt es in der Ostsee bisher nicht“, hatte der damalige Oberbürgermeister bereits im November 2017 konstatiert.

Die Verwaltung aber klammert sich an den Traum: Rostock ist federführend in einem EU-Projekt namens „Johann“ gewesen. Gemeinsam mit weiteren Städten an der Ostsee – unter anderem Wismar, Stralsund, Kalmar in Schweden und Gdynia in Polen – hatte Rostock monatelang Potenziale und Voraussetzungen für das Geschäft mit kleinen Kreuzfahrern analysiert.

Geld für einen Zaun

Ende des Jahres lief das Projekt aus. Kreuzfahrtschiffe sind im Stadthafen nicht in Sicht, aber Rostock rüstet schon mal vor: Bei einer Rostocker Firma hat die Stadt für 79 000 Euro einen Sicherheitszaun geordert. Wenn ein Kreuzfahrer im Stadthafen anlegt, müssen die Kai-Kanten drum herum nämlich abgeriegelt werden. So schreibt es der „International Ship and Port Facility Security Code“ (kurz: ISPS, zu deutsch: internationale Schiffs- und Hafen-Sicherheitsvorschriften) vor.

Den Zaun hat die Hansestadt nun schon mal. Er liegt seit der Lieferung Ende Dezember, so schreibt es jedenfalls Stadtsprecher Ulrich Kunze auf OZ-Anfrage, „in einer städtischen Immobilie am Stadthafen“. Das Geld für den Kauf soll Rostock Mitte des Jahres von der Europäischen Union erstattet bekommen. Aber auch die Mittel aus Brüssel werden vom Steuerzahler bezahlt.

Wann der Zaun zum Einsatz kommen wird – nicht absehbar. „Gegenwärtig sind keine Kreuzschifffahrt-Anläufe für den Stadthafen avisiert. Wir arbeiten an einem Bewirtschaftungskonzept“, muss Kunze einräumen. Und auch in der Vergangenheit hätte der Zaun kaum Verwendung gefunden: 2011 machte die Superyacht „Valerie“ im Stadthafen fest, 2012 die „Samar“ und 2014 zog die „Sovereign“ die Blicke der Se(e)hleute auf sich. Das war’s.

Rathaus gibt nicht auf

Der Hafen-Betreiber Rostock Port baut zwar ein neues, weiteres Terminal für Kreuzfahrer in Warnemünde und plant ein drittes im Seehafen, will nach eigenen Angaben aber nicht im Stadthafen investieren.

Das Rathaus aber hält an seinem Traum dennoch fest: „In anderen Häfen, die am Johann-Projekt beteiligt waren, gab es bereits Anläufe kleiner Kreuzfahrtschiffe“, so Stadtsprecher Kunze. „Es hat sich aber gezeigt, dass dieses Angebot dauerhaft nur aufrechterhalten werden kann, wenn ausreichend qualifiziertes Personal in den Bereichen Stadtentwicklung, Tourismus und Hafen zur Verfügung steht.“ In Rostock würden unter anderem fremdsprachige Reiseleiter fehlen.

„Kein sorgsamer Umgang mit Steuermitteln“

Keine Anläufe, keine Perspektive und dennoch 80 000 Euro für einen Zaun, der vielleicht nie zum (eigentlichen) Einsatz kommen wird: Dem Bund der Steuerzahler schmeckt das gar nicht: ‚‚Anschaffungen nach dem Motto ,Haben ist besser als brauchen‘ sieht der Bund der Steuerzahler MV mit Sorge“, sagt Landesgeschäftsführerin Diana Behr. „Wer im Eilverfahren einen Zaun für 80 000 Euro ohne bereits vorhandenes Bewirtschaftungskonzept kauft, muss sich fragen lassen, ob dies ein sorgsamer Umgang mit Steuermitteln ist.“

Von Andreas Meyer