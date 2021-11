Für Corona-Impfungen: Rostock sucht dringend medizinisches Personal

Rostock

Um das Tempo beim Impfen weiter zu erhöhen, will Rostock künftig auf mehrere Impfstützpunkte statt nur auf ein Zentrum setzen. Für diese wird jetzt dringend medizinisches Personal gesucht.

Aktuell gibt es in der Hansestadt neben den Hausärzten nur den Impfstützpunkt im Warnowpark. „Und dort werden wir nahezu täglich überrannt“, berichtet Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Die Linke). Am Montag sei die Schlange dort so lang gewesen, dass vier Stunden vor Schluss schon Impfwillige weggeschickt werden mussten.

„Daher auch hier nochmal die Bitte, dass sich die Menschen für ihre Impfungen zunächst an ihre Hausärzte wenden“, sagt Bockhahn weiter. Um nun weitere Impfstützpunkte in Rostock aufbauen und bestehende Öffnungszeiten erweitern zu können, werden möglichst ab sofort weitere Helfer benötigt. Eine konkrete Zahl gibt es dabei nicht: „Wir freuen uns über jeden, der sich meldet“, so Bockhahn.

Wer kann beim Impfen helfen?

Doch wer kommt überhaupt infrage? Helfen können nach Angaben der Stadt examinierte Krankenschwestern, Gesundheits- und Krankenpfleger, medizinische Fachangestellte, Arzthelfer, Altenpfleger, Rettungsassistentinnen, Rettungssanitäter sowie Medizinstudierende, insofern diese Injektionstechniken erlernt haben und sicher beherrschen.

Voraussetzung sei darüber hinaus, dass die Interessenten in den vergangenen zwölf Monaten nicht bereits mehr als 70 Tage für das Rostocker Impfzentrum beschäftigt waren. Auch stundenweise Bereitschaften wären möglich.

Hier können sich Interessierte melden

Bevor es an das Impfen geht, erhalten die Helfer eine Einweisung. Diese erfolgt entweder durch das Deutsche Rote Kreuz oder das Gesundheitsamt Rostock. Zur Einweisung sind beglaubigte Kopien der staatlichen Anerkennung der Berufe und eine Kopie des Personalausweises sowie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse vorzulegen.

Sie sind interessiert und erfüllen die nötigen Voraussetzungen? Dann können Sie sich telefonisch beim Rostocker Impfstützpunkt unter der Nummer 0381 / 381 56 07, montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr, oder per Mail an impfzentrum.personal@rostock.de melden.

Von Pauline Rabe