Rostock

Die Hansestadt bereitet sich auf die Ankunft von Hunderten Flüchtlingen aus der Ukraine vor: „Wir können noch überhaupt nicht abschätzen, wie viele Schutzsuchende zu uns kommen“, sagte Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) der OZ nach einer Sitzung des Rostocker Krisenstabes. Die Lage sei „hoch dynamisch“, viele Busse auch aus Rostock seien auf dem Weg zur Grenze. Aus Rathaus-Kreisen heißt es, man gehe von mehreren Hundert Geflüchteten aus.

Die Stadtverwaltung lässt deshalb die Hansemesse in Schmarl bereits zur Notunterkunft umbauen – wie schon in der Flüchtlingskrise 2015. Und: Nach OZ-Informationen will das Rathaus gleich zwei komplette Hotels als Unterkünfte nutzen – das einstige „Elbotel“ in Marienehe und das ehemalige „Best Western“ in Warnemünde.

Stadt mietet „Elbotel“

Die Bürgerschaft hatte erst am Mittwoch eine halbe Million Euro für die Unterbringung und Versorgung von Menschen bereitgestellt, die vor Putins Krieg flüchten. Ein Teil des Geldes fließt nun in das „Elbotel“: Im Anschluss an die Bürgerschaftssitzung hatte der Hauptausschuss in einer vertraulichen Eil-Sitzung „grünes Licht“ gegeben, die komplette Immobilie anzumieten. Zu den Kosten wurde nichts bekannt. Rund 200 Menschen könnten dort kurzfristig untergebracht werden. Intern rechnet die Stadtverwaltung damit, dass diese Plätze bereits am Sonntagabend voll sein könnten.

Denn am Wochenende wollen viele private Initiativen – unter anderem von Rostocker Unternehmern, Geschäftsleuten und Busreise-Veranstaltern aus der Region – an die deutsch-polnische Grenze aufbrechen, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen – und um Geflüchtete in Sicherheit zu bringen. Tobias Blömer, Chef der Rostocker Fleisch- und Wurstwaren („Die Rostocker“) und einer der Initiatoren der Hilfsaktion, rechnet damit, dass allein mit diesem Hilfskonvoi bis zu 350 Menschen nach Rostock kommen könnten.

„Best Western“: Es fehlen sogar die Steckdosen

Auch in Warnemünde will die Stadt Ukraine-Flüchtlinge unterbringen – im ehemaligen „Best Western“-Hotel. Das Haus war jahrelang an eine Firma der Stadt Gelsenkirchen verpachtet. Die Stadtpolitik diskutiert nun seit Wochen, was aus der Immobilie werden soll. „Auch dort wollen wir Menschen Schutz und Obdach bieten“, sagt Sozialsenator Bockhahn. Das sei allerdings noch nicht am Wochenende möglich.

Nach OZ-Informationen haben die Vornutzer nämlich alles ausgebaut, was sich noch verwerten ließ: Waschbecken, Toiletten, selbst Steckdosen. Aktuell finde eine Bestandsaufnahme statt. „Wir werden dann Listen erstellen und sicher auch die Rostocker um Hilfe bitten, um das alte Hotel schnellstmöglich auszustatten“, sagt Bockhahn. Was genau benötigt wird, sei noch offen.

Hansemesse wird Notquartier

Kurzfristig soll die Hansemesse zur Unterkunft werden. Sie hatte sich bereits 2015, als Tausende Geflüchtete vor allem aus Syrien in Rostock versorgt werden mussten, als „Zwischenlösung“ bewährt. „Wir haben die Feuerwehr gebeten, die Hansemesse vorzubereiten“, so Bockhahn. „Der Krisenstab hat alles Nötige in die Wege geleitet. Wir tun alles dafür, den Menschen in Not zu helfen – und wir sind gut vorbereitet.“

In Rostock organisieren engagierte Ärzte derweil die Versorgung der Geflüchteten: Weil ihr rechtlicher Status noch unklar ist, sie über keine Krankenversicherung verfügen, organisiert das „Medinetz Rostock“ kostenlos medizinische Hilfe für die Opfer des Angriffskrieges auf die Ukraine. Die Stadtverwaltung bemüht sich nach OZ-Informationen ebenfalls darum, Medikamente zu organisieren.

Demo am Sonntag

Am Sonntag wollen Rostocker zudem erneut ein Zeichen gegen Krieg setzen: Ab 12 Uhr ist eine Friedensdemo auf dem Neuen Markt geplant. Vergangene Woche hatten mehr als 1000 Menschen gegen den Angriff auf die Ukraine demonstriert.

Die Hansestadt hat auf der Internet-Seite www.rostock.de/ukraine alle Hilfsangebote für Geflüchtete zusammengetragen. Auch Rostocker, die sich engagieren wollen, können sich dort informieren.

Von Andreas Meyer