Rostocks Umweltretter satteln auf und lassen Lastenräder sprechen: Mit einem Cargobike-Flashmob haben Klimaschützer am Mittwoch auf dem Uni-Platz für eine klimaneutrale Hansestadt Rostock protestiert. „Wir wollen zeigen, dass Stadtverkehr ohne Auto möglich ist, auch wenn man Lasten oder Kinder von A nach B bringen will. Dafür braucht man keinen SUV“, sagt René Tober.

Der Rostocker handelt mit Lastenrädern und ist auch selbst meist damit unterwegs. Wie viele andere auch: Immer mehr Rostocker nutzen Front- oder Hecklader, um Pakete auszufahren oder Kinder zu kutschieren. Gastronomen treten in die Pedale und bieten in mobilen Crêperien, Cafés oder Garküchen umweltfreundlich Street-Food an.

Damit noch mehr Leute umsatteln, bewegt sich was: Kürzlich ist mit „HRO-BIKE“ das erste vollautomatische, öffentliche Lastenradverleihsystem in Rostock gestartet, ein Pilotprojekt, an dem sich auch die Stadt beteiligt. Bis September können Radler per App an drei Mobilpunkten – einer am Getrudenplatz, zwei in der Ulmenstraße – für sechs Stunden kostenlos Cargobikes ausleihen (Infos unter www.hro-bike.de).

Damit die Stadt weiter in puncto Klimaschutz mobil macht, hatte es vor dem Lastenrad-Flashmob auf dem Neuen Markt eine Mahnwache gegeben. Dazu hatte die Gruppe Extinction Rebellion aufgerufen, um sich so mit dem Bündnis Rostock for Future zu solidarisieren. Die Teilnehmer appellierten an die Politik, gegen die globale Erwärmung anzukämpfen und selbstgesteckte Aufträge wie etwa das Pariser Klimaschutzabkommen und die Einhaltung des 1,5-Grad-Celsius-Ziels zu erfüllen.

