Für Rostocks Mega-Hafen sollen 200 Hektar Moor weichen: „Klimasünde, die ihresgleichen sucht“

Macht der geplante Ausbau des Rostocker Seehafens das selbst erklärte Ziel der Hansestadt zunichte bis 2035 klimaneutral zu werden? So jedenfalls sieht es der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Die Organisation spricht von einer unverantwortlichen „Moorzerstörung“, wenn der Hafen auf den bislang dafür vorgesehenen Flächen erweitert wird.

Grund dafür: „Die Hafenausbaupläne beanspruchen unter anderem 200 Hektar Moor rund um den Peezer Bach“, so der BUND. Damit sich hier Industrie überhaupt ansiedeln kann, müsste die Fläche tragfähig und bebaubar gemacht werden. Doch, so der BUND weiter: „Dafür müsste das Moor entwässert und weggebaggert werden.“

Forderung: Rostock und MV sollen Pläne für Hafenausbau ändern

Ein Schaden, der laut Umweltorganisation nicht wieder ausgeglichen werden könne. Der BUND hat sich deshalb an Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt. Die Forderung: Stadt und Land als Eigentümer der Flächen mögen die Pläne für den Hafenausbau ändern.

„Das ist eine Klimasünde, die ihresgleichen sucht“, mahnt Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin beim Bund in MV. Unstrittig ist: Moore sind die größten CO2-Speicher. Sind sie intakt, lagern sie Kohlenstoff über Jahrtausende in sich. Entwässerte Moore dagegen setzen riesige Mengen Treibhausgase frei.

Gutachten spricht von „erheblichen Eingriffen in Natur und Umwelt“

Wie passt eine Trockenlegung also mit der Idee zusammen, dass der Seehafen künftig Deutschlands grüner Vorzeigehafen werden soll? Schwesigs Staatskanzlei leitet die OZ-Anfrage an das Wirtschaftsministerium weiter. Dort verweist man auf ein Gutachten, das klar herausgearbeitet hat, „dass die Umsetzung beider Gebiete mit erheblichen Eingriffen in Natur und Umwelt verbunden sind.“

Die Frage, ob, wie und wann es zu einer Überbauung des Peetzer Baches kommt, so eine Sprecherin des Ministeriums, werde im Rahmen der Beteiligungsverfahren der Regionalen Raumentwicklung beantwortet werden müssen.

Das Rostocker Rathaus teilt auf Nachfrage mit, dass der Regionale Planungsverband aktuell das förmliche Verfahren zur Festlegung der Flächen für die Hafenentwicklung als sogenannte Vorranggebiete vorbereite. Dabei soll es auch eine intensive Beteiligung der Öffentlichkeit geben. Zudem stünde aus Rostocker Sicht auch die Klimaneutralität im Mittelpunkt.

Rostocker Hafen braucht dringend mehr Platz

Klar ist: Deutschlands größter Ostseehafen braucht dringend mehr Platz. Gar von einer Verdoppelung seiner Fläche bis 2030 war erst Mitte August die Rede – bei einer Gesprächsrunde von Betreibergesellschaft Rostock Port mit der Hansestadt in der Industrie- und Handelskammer. Bei dem Termin wurde einmal mehr deutlich, dass der Hafen sich nicht allein auf dem Stadtgebiet erweitern kann, sondern auch ins Umland wachsen muss – wie eben auf der Fläche rund um den Peezer Bach an dessen Mündung neue Anlieger entstehen sollen.

Doch das erfordert die Verlegung des Baches und Trockenlegung des Areals inklusive Moor. Diese Fläche würde dann laut Expertenmeinung jedes Jahr zusätzlich 6000 Tonnen Kohlenstoff und große Mengen Lachgas freisetzen. Genau das will der Bund verhindern. Er betont gleichzeitig, nicht grundsätzlich gegen den Hafenausbau zu sein. Vielmehr möge das Hinterland stärker einbezogen und vorhandene Flächen effizienter genutzt werden.

Chef von Rostock Port: „Wir sind in einem Dilemma“

Gernot Tesch, Geschäftsführer von Rostock Port, zeigt Verständnis für die Position der Umweltschützer. Er sagt auf OZ-Nachfrage: „Wir sind in einem Dilemma. Moore sind anerkannter Maßen wichtige CO2-Speicher.“ Andererseits lebe der Hafen nun einmal von der Nähe zu Warnow und Ostsee. „Wir werden als Standort immer dann gewinnen, wenn wir wasserkantennahe Bereiche nutzen können. Und selbst für Ansiedlungen im Hinterland brauchen wir Anlieger.“ Tesch nennt als Beispiel den Düngemittelproduzenten Yara mit seinem Werk in Poppendorf und einem eigenen Anlieger und Ammoniaklager im Seehafen.

Rostock Port ist der Auffassung: „Wenn alle Beteiligten aufeinander zugehen und die Interessen des jeweils anderen anerkennen, sollte eine verträgliche Lösung über das Wie der Hafenentwicklung gefunden werden“, Gernot Tesch zeigt sich erleichtert, dass die Umweltorganisation die Erweiterung insgesamt nicht in Frage stellt: „Jetzt geht es nicht mehr um das Ob, sondern darum wo wir erweitern.“

„Wenn wir Moore nicht wieder vernässen, werden wir nie klimaneutral“

Ähnlich klingt es auch beim Moorexperten Gerald Jurasinski. Der Landschaftsökologe von der Universität Rostock sagt: „Ich bin für den Hafen und finde die Entwicklung der Seewirtschaft in Rostock gut.“ Jedoch: „Man muss sich anstrengen, dass man die Natur dabei nicht kaputt macht. Man kann nicht Kohlenstofflagerstätten abbauen und behaupten, man wäre dann ein grüner Hafen.“ Schon jetzt stammen mehr als sechs Millionen Tonnen Kohlenstoff und damit 30 Prozent der Emission in MV aus entwässerten Mooren.

Das Gegenteil müsse passieren: „Wenn wir unsere Moore nicht wieder vernässen, werden wir nie klimaneutral.“ Die jährliche Speicherkapazität der Rostocker Heide werde allein durch die Treibhausgase aus den trockengelegten Mooren aufgebraucht.

Rostocker Kohlekraftwerk sei aber größerer Umweltsünder

Teilt der Experte die Auffassung des BUND, der Hafenausbau um den Peezer Bach würde die Stadt unwiederbringlich beim Erreichen ihrer Klimaziele zurückwerfen? „Da muss man die Kirche im Dorf lassen“, so Jurasinski. „Einen riesigen Schritt voran würde uns die Abschaltung des Kohlekraftwerkes bringen. Das ist das ganz große Ding.“ Es trage mit seinen mehr als zwei Millionen Tonnen CO2-Ausstoß jährlich zu mehr als zehn Prozent zur Gesamtemission des Landes bei. „Wenn man das ausschaltet, hat man nicht nur für Rostock, sondern für ganz MV etwas erreicht.“

Doch die intakten Moore bleiben für Jurasinski ein Schlüssel für die Klimaneutralität der Hansestadt: „Erst wenn die keinen Kohlenstoff mehr abgeben, hätten wir die Rostocker Heide als Speicher für andere Emissionen.“

