Für Rostocks neuen Möbel Kraft: Stadt plant Straßenausbau in Schutow

Rostock

Unternehmer Kurt Krieger will in Rostock expandieren. Der Investor, zu dessen Firmengruppe unter anderem die Marken Höffner sowie Sconto gehören, plant auf einer Freifläche in Schutow den Bau zweier neuer Märkte, darunter ein Möbel Kraft. Das Amt für Stadtentwicklung ist derzeit dabei, Baurecht für die Pläne zu schaffen. Das Grundstück schräg gegenüber von IKEA gehört schon seit Jahren der Krieger-Gruppe.

Neben den Stadtplanern muss nun aber auch das Bauamt tätig werden, denn die Ansiedlung bringt Verkehrsprobleme mit sich. Nicht nur Pendler wissen: Zu Stoßzeiten geht es auf der B 105 zwischen Rostock und Sievershagen schon jetzt nur langsam voran. Der Verkehrsknoten zwischen der Bundes- und der Messestraße hat auch ohne die beiden neuen Märkte und deren Kundenverkehr die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit erreicht.

Bund übernimmt drei Viertel der Kosten

Die Verwaltung plant deshalb den Ausbau des Bereiches: Vorgesehen ist die Schaffung einer zweiten Linksabbiegerspur aus Sievershagen kommend. Zusätzlich müsse auch der südliche Abschnitt der Messestraße um eine zusätzliche Fahrspur erweitert werden, heißt es von den Verantwortlichen.

Beide Maßnahmen werden mit rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Das Straßenbauamt Stralsund, das für die B 105 verantwortlich ist, hat zugesichert, drei Viertel der Kosten für die Baumaßnahme sowie die Planungskosten zu übernehmen. Für die Hansestadt Rostock bliebe ein Anteil von rund 300 000 Euro übrig.

Baubeginn für 2021 geplant

Die notwendigen Planungen sollen bereits im Januar kommenden Jahres starten, damit für die Verkehrserweiterung der Baubeginn im Jahr 2021 abgesichert werden kann. Wie es aus dem Rathaus heißt, sei Investor Krieger erst dann zu einer Kostenbeteiligung bereit, wenn eine entsprechende Kreuzungsvereinbarung zwischen der Hansestadt und dem Straßenbauamt Stralsund geschlossen wurde. Das soll deshalb noch in diesem Jahr passieren.

Von Claudia Labude-Gericke