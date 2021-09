Für die Seeleute: Leuchtturm und Molenfeuer in Warnemünde strahlen blau

Warnemünde

Der letzte Donnerstag eines Septembers steht traditionell im Zeichen der Seefahrt. Zum World Maritime Day (Weltschifffahrtstag) werden dementsprechend bekannte Seezeichen in blaues Licht gehüllt. In Mecklenburg-Vorpommern wurden der Warnemünder Leuchtturm, die Molenfeuer und die Verkehrszentrale beleuchtet. Das Jahr 2021 steht im Zeichen der „Seeleute: Das Herzstück der Zukunft der Schifffahrt.“

„Das ist schon eine schöne und ganz besondere Sache, denn so reiht sich unser Leuchtturm in eine Riege weltweiter Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der Seefahrt ein“, sagt Klaus Möller vom Warnemünder Leuchtturmverein stolz. Soeben wurden die elf Strahler angeknipst, die das markante Bauwerk in blaues Licht hüllen.

IMO stellt Seeleute in den Fokus

Die Aktion soll auf eine besonders prekäre Situation in der Seefahrt hinweisen. „Der Fokus liegt auf den Seeleuten, da die Covid-19-Pandemie außergewöhnliche Anforderungen an sie gestellt hat. Hunderttausende von Männern und Frauen sind monatelang über ihre ursprünglichen Verträge hinaus auf Schiffen gestrandet und konnten aufgrund nationaler Reisebeschränkungen nicht in ihre Heimat zurückgeführt werden“, heißt es diesbezüglich von der International Maritime Organization (IMO), die den Tag 1978 ins Leben rief.

Elf Strahler hüllten den Warnemünder Leuchtturm am Donnerstag in blaues Licht. Quelle: Dietmar Lilienthal

Dass die Situation auch für die in Rostock gestrandeten Seeleute nicht immer einfach ist, berichtete Rostocks Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow bereits im August der OSTSEE-ZEITUNG. Dafür verantwortlich sind demnach nicht nur politische Regularien, sondern auch die Reedereien. Diese würden minderwertige Arbeitsbedingungen bieten und dafür sorgen, dass Seeleute die Schiffe in den angelaufenen Häfen nicht verlassen dürfen. „Die Reedereien argumentieren dann, dass sie ihre Mitarbeiter schützen wollen, doch letztlich geht es um das Geld“, sagte Zernikow.

Drohender Zusammenbruch der Lieferketten

Die meisten der auf den Schiffen in Rostock aktiven Seeleute kommen von den Philippinen, aus Indien oder Russland. Zum Teil sind diese 18 Monate von der Heimat entfernt, haben an Deck keinen Zugriff auf Internet oder Telefon, um mit ihrer Heimat Kontakt aufzunehmen. Das Problem wird auch international diskutiert.

400 000 Beschäftigte auf Handelsschiffen hätten den internationalen Handel in der schlimmsten Zeit am Laufen gehalten, doch aufgrund der schlechten Bedingungen herrsche hier wie in allen anderen Bereichen des Transportwesens Fachkräftemangel, hieß es am Mittwoch in einem offenen Brief von Transportverbänden und Gewerkschaften im Rahmen der Uno-Vollversammlung. Der Zusammenbruch der Lieferketten drohe.

WSA will gut sichtbares Zeichen setzen

Das blaue Licht solle nun auf die Situation aufmerksam machen. Verantwortlich für die Beleuchtung der Warnemünder Wahrzeichen ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA). „Zum Weltschifffahrtstag möchten wir ein gut sichtbares Zeichen setzen. Die internationale Schifffahrt transportiert mehr als 80 Prozent aller Waren. Die Welt ist somit auf eine effiziente internationale Schifffahrtsindustrie angewiesen“, sagt Stefan Grammann, Leiter des WSA.

Der Leuchtturm soll sich jedoch nicht nur im Rahmen der blauen Beleuchtung mit den weltweiten Seezeichen gemein machen, sondern auch in Form einer europäischen Kulturroute. Verantwortlich hierfür ist der jüngst in Rostock gegründete „Förderverein europäische Leuchtturm-Route“. Vorsitzender ist der Warnemünder Diplomingenieur Volker Köhler.

Förderverein Europäische Leuchtturm-Route Das Ziel des Vereins ist die Aufnahme in das Programm der Kulturrouten des Europarates. Aktuell befinden sich etwa 45 Routen wie die Jakobswege nach Santiago de Compostela, die Hanse oder die Routen der Reformation im Repertoire des Programms. Interessierte, die Mitglied im Verein werden wollen, können sich direkt an dessen Vorsitzenden Volker Köhler unter der Telefonnummer 0160 / 90 52 58 79 oder per E-Mail an vkoehler@leuchtturmverein.de wenden. Privatpersonen zahlen jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 30 Euro.

Ein Netzwerk aus Leuchttürmen

„Wir wollen damit den europäischen Gedanken fördern und ein Netzwerk aus Leuchttürmen aufbauen“, sagt Köhler. Aktuell besteht der Verein aus zehn Mitgliedern zwischen Bremen und Arkona. Er soll die Möglichkeit bieten, den Austausch und den Erhalt der Seezeichen zu fördern. Am Ende wolle man in das Programm der europäischen Kulturrouten aufgenommen werden. Dies würde den Erhalt von Fördergeldern bedeuten, mit denen man die Seezeichen umfassender vernetzen und ihnen eine breitere öffentlichen Wahrnehmung verschaffen wolle.

„Dafür müssen wir aber mindestens drei Teilnehmerländer nachweisen. Wir führen aktuell Gespräche mit Norwegen, Estland, Polen und Dänemark“, sagt Köhler. Der erste Schritt sei jedoch, erst mal ein deutsches Netzwerk auf ein solides Fundament zu stellen. Erst wenn man eine dauerhafte und nachweisbare Vereinsarbeit nachweisen kann, werde man als Kulturroute zertifiziert. Unterstützt wurde die Gründung vom Innenministerium der Landesregierung.

Von Moritz Naumann