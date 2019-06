Rostock

Eine staubige Steppe, Armut und fehlende Infrastruktur: Der Ort Boroboro liegt im Nirgendwo von Uganda. Dennoch leben hier viele Menschen und vor allem Waisenkinder, die ohne fließend Wasser und Strom auskommen müssen. Der Rostocker Verein Wüstenwasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, den jüngsten in dieser kargen Umgebung eine Perspektive zu bieten.

Als Claudia Kröger im Jahr 2014 den Vorsitz über den Aufwind e.V. übernommen hat, stand sie vor einer entscheidenden Frage: Wie und um was soll man sich zukünftig kümmern? Eigentlich wurde der Verein einmal Verein gegründet, um Schülerhilfe-Projekte in Dierkow zu unterstützen. Doch nach einem einjährigen Brainstorming ist klar: Das ist nun vorbei.

„Zukünftig wollen wir Menschen aus ihren ’Lebenswüsten’ helfen“, sagt Kröger. Und das nicht nur in Dierkow, sondern weltweit. Für das erste größere Projekt schielt Kröger nach Uganda – eines der ärmsten Länder der Welt, im Herzen Afrikas, gebeutelt durch einen 20 Jahre andauernden Bürgerkrieg.

Eine heilende Begegnung

„Ich habe 2013 mit meiner Tochter Uganda besucht. Sie wurde damals sehr krank und es gab den Verdacht auf Malaria.“ Die Mutter wendet sich an eine Hilfswerk-Klinik und trifft dort auf Timothy Isaac Ochola – ein ugandischer Arzt in Ausbildung. Er peppelt die Tochter auf, man kommt ins Gespräch und ist sich sympathisch. „Er träumte davon, einmal nach Deutschland zu gehen.“

Ocholas Vater, ein pensionierter Pastor, und seine Mutter (Sozialarbeiterin) leben in einem Ort namens Boroboro. Dort besitzen sie ein Stück Land, auf dem sie Kinder aufnehmen, die von ihren Eltern verstoßen wurden. „In Uganda gibt es sehr viele Waisen. Oft können die Mütter sie nicht versorgen.“ In zwei kleinen Hütten der Familie leben jeweils drei Kinder auf etwa 15 m². Ochola erzählt nicht umsonst von den Umständen: Er hofft mit Hilfe der Krögers etwas bewegen zu können – den Wunsch nach Deutschland zu gehen stellt er hinten an. „Gott habe zu ihm gesprochen und ihn dazu aufgefordert vor Ort etwas aufzubauen“, sagt Kröger.

Neun Stunden für 400 Kilometer

Ein paar Jahre später lädt Timothy Isaac Ochola die deutsche Familie zu sich ein, um ihnen ein Stück Land zu zeigen. Die Idee: Dort eine Schule, einen Kindergarten und eine Klinik bauen. Im Januar 2018 macht Claudia Kröger sich gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Kröger und einem Freund der Familie, Felix Ziesler, wieder auf den Weg nach Uganda. Nach der Landung in der Hauptstadt Kampala geht es direkt weiter nach Boroboro. „Wir haben für die 400 Kilometer neun Stunden gebraucht“, erzählt Felix Ziesler. Immer wieder wird die lange Fahrt unterbrochen: „Das Land ist sehr korrupt und liegt im Zentrum Afrikas, zwischen Kongo und Südsudan. Dadurch ist es auch immer eine Durchfahrtsstrecke für Terroristen und Rebellen und es gibt viele bewaffnete Kontrollen“, ergänzt Kröger.

In Boroboro angekommen wird der deutsche Tross von den Umständen erschlagen: „Es gab da kein fließend Wasser, kein Strom und keine Toiletten. Und etwa fünf bis sechs Mal am Tag laufen Kinder eine Stunde zur nächsten Wasserstelle, um einen 20 Liter-Kanister in das Dorf zu bringen“, sagt Ziesler. Den Besuchern wird klar: Es besteht Handlungsbedarf. Doch das Land von Timothy Ochola ist zu klein um dort die Pläne von Klinik und Kinderbetreuungseinrichtungen zu verwirklichen. Schließlich bietet der Vater des angehenden Arztes sein eigenes, deutlich größeres Land, um die Vision zu verwirklichen.

Ein Brunnen für Boroboro

Ob es sich aber überhaupt lohnt, dort zu bauen, hängt von einem entscheidenden Standortfaktor ab: Wasser. Claudia Kröger organisiert einen Ingenieur. Das Ziel: Herausfinden, ob man auf dem Land einen Brunnen bauen kann. „Das war Anfangs etwas seltsam, denn der Ingenieur kam nur mit zwei Metallstäben vorbei – ähnlich wie eine Wünschelrute“, sagt Kröger. Bei der Begehung finden sich Stellen, an denen sich die Stäbe kreuzen. „Wir haben es selber probiert und waren ganz begeistert“, sagt Ziesler. Die Krögers vertrauen der eigenwilligen Ingenieurstechnik, akquirieren über verschiedene Kommunikationskanäle Spenden und beauftragen ein örtliches Bohrunternehmen. „Noch vor dem Rückflug ist dort das erste Wasser geflossen“, sagt die Vorsitzende des Vereines stolz.

Es vergeht knapp ein Jahr und so machen sich die Rostocker im Sommer 2018 abermals auf den Weg in das unsichere Gebiet. Der nächste Schritt: Stromversorgung. „Die Bewohner hatten schon seit drei Jahren einen Antrag auf Strom liegen, aber da ist nichts passiert“, sagt Kröger. Kaum im Land ist der erste Anlaufpunkt der Deutschen die verantwortliche Behörde. Die Krögers finden die richtigen Worte und dank weiterer Spendengelder und lokaler Hilfe gelingt es: „Innerhalb von sechs Wochen wurde der Strom in den Ort gelegt.“ Darüber hinaus organisiert der Verein den Bau eines Hauses um den Brunnen. „Das muss man machen, sonst wird er von Neidern zerstört“, sagt Felix Ziesler.

Visionen und Realitäten

Im Februar diesen Jahres dann der dritte Besuch: Die Deutschen begeben sich mit den Ocholas auf eine Expedition in das Umland von Boroboro. „Dort haben wir so viele Kinder getroffen, die dringend Hilfe brauchen. Auf der Expedition haben wir die ersten 40 Waisen, die von dem Projekt profitieren sollen, schon registriert.“ Außerdem plant man den Bau eines dreistöckigen Hauses. „Da soll ein Kindergarten, eine Musikschule, eine Grundschule und auch eine Klinik Platz finden“, sagt Ziesler. Man erstellt Baupläne und kalkuliert die Kosten vor Ort. „Leider sind unsere Vorstellungen zu kostspielig gewesen. Insgesamt benötigen wir 170 000 Euro.“

Also plant man um und will das Projekt Schritt für Schritt verwirklichen. „Wir wollen, dass es dort ein gesundes Wachstum gibt. Und vor allem sollen die Strukturen so gefördert werden, dass man sie auch den Einheimischen überlassen kann“, sagt Kröger. Im Moment wartet der Verein auf weitere Spendengelder, um mit dem Bau eines Kindergartens zu beginnen – für umgerechnet 25 000 Euro. „In unserer Vision steht das Gebäude schon Ende diesen Jahres.“

Der Verein „ Wüstenwasser e.V." wird geführt von Andreas Kröger. Seine Frau Claudia ist die erste Vorsitzende. Beide befinden sich in einer Ausbildung zum Pastor/in beim Bund freikirchlicher Pfingsgemeinden „KdöR". Der Verein kooperiert mit dem afrikanischen Pendent „Hope is risen Uganda" und baut ein Hilfswerk für bedürftige Kinder und Waisen auf.

Moritz Naumann