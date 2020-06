Roggentin

Noch rollen die Bagger über das 1800 Quadratmeter große Grundstück und Schaufel und Wasserwaage sind bei den Bauarbeitern im Einsatz. Gerade werden noch die Regenwasserleitungen verlegt. Und wo sich jetzt noch der Sand türmt und Rohre liegen, werden in etwa zwei Monaten Kleinkinder schaukeln und rutschen.

24 zusätzliche Krippen-Plätze

Denn Roggentin bekommt eine neue Krippe. 24 Kinder werden dann in dem neuen rund 320 Quadratmeter großen Haus betreut. „Bei dem Babyboom müssen wir natürlich weitere Krippenplätze schaffen“, sagt Bürgermeister Henrik Holtz. Träger ist, wie jetzt auch beim Kindergarten und Hort, der Verein „Auf der Tenne“.

Schräg gegenüber der neuen Krippe befindet sich der Kindergarten „ Alexander von Humboldt“. „Unsere jetzigen Krippenkinder bleiben hier und die neuen Kinder gehen ins bald fertige Haus“, sagt Kita-Leiterin Sabine Kossow. Sie freut sich schon auf die kleinen Neuankömmlinge, die in zwei Gruppen mit jeweils 12 Kindern betreut werden.

Kita-Leitung mit viel Mitspracherecht

Sabine Kossow freut sich außerdem, dass ihr und ihren Kolleginnen bei der Gestaltung der neuen Krippe – im Außen und Innenbereich – so viel Mitbestimmung eingeräumt wurde. Bauherr ist die Gemeinde Roggentin, der Träger „Auf der Tenne e.V.“ mietet das Objekt. Die Spielgeräte auf dem Hof werden ebenfalls von der Gemeinde gestellt. Ausgesucht allerdings von der Leiterin. „Wir werden zwei Schaukeln haben, eine Sandkiste und ein Kombigerät, an denen die Kleinen ausprobieren können, wie sie von A nach B kommen – über einen Tunnel, eine Schräge und wieder runter über eine Rutsche.“ Auch die roten Innentüren und die gelbe Fassade wurde von ihr ausgesucht.

„Wir hatten wirklich von Anfang an die Möglichkeit mitzureden und zu sagen, was uns wichtig ist. Schon gleich zu Beginn mit dem Architekten. Es gab kurze Absprachen. Die Zusammenarbeit mit dem Amt Carbäk war wirklich richtig gut“, lobt Kossow.

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Gestartet wird am ersten September mit neun Kindern. Bis zum Februar ist die Krippe dann fast voll belegt. Das letzte von den insgesamt 24 Kindern kommt im Mai. „Es ist eine wahnsinnige Freude, wenn man in so glänzende Elternaugen schaut und ihnen sagen kann, dass sie einen Krippenplatz bekommen haben in dieser wunderschönen Krippe“, sagt Kossow. Die 60-Jährige kennt den Druck der Eltern Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.

„Und genau diesen Druck wollen wir den Eltern mit dem Neubau der Krippe nehmen“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Auch für umliegende Gemeinden sei der Bau eine Erleichterung. Derzeit besuchen 23 Krippen- und 46 Kindergartenkinder die bereits bestehende Kita.

Auch Schule und Hort müssen vergrößert werden

„Da der Speckgürtel von Rostock sowas von begehrt ist, war die neue Einrichtung dringend notwendig“, sagt Kossow. Für das Jahr 2022 prognostiziert sie bereits allein um die 80 Kindergartenkinder. „Wir sind wirklich glücklich, mit dem Verein ,Auf der Tenne’ einen starken Partner gefunden zu haben“, sagt Holtz. Wegen des vielen Nachwuchs’ muss auch die Schule und der Hort vergrößert werden. Allerdings sind dazu noch einige B-Plan-Änderungen in der Gemeinde Broderstorf notwendig.

Im Jahr 2013 war der Kindergarten in die Straße Am Campus in Roggentin gezogen. Auf dem Gelände steht außerdem ein Pflegeheim vom selben Träger und gegenüber ein Medizinisch-Therapeutisches Zentrum mit Ärzten, Logo- und Ergotherapeuten und neuerdings auch einem Psychologen.

Offizielle Eröffnung am 27. August

Die Bausumme für die neue Krippe beträgt um die 920 000 Euro. Vom Landkreis gab es dafür Fördermittel in Höhe von 690 000 Euro. Die Kosten für die Innenausstattung in Höhe von rund 80 000 Euro übernimmt der Träger selbst. In die neuen Spielgeräte investiert die Gemeinde Roggentin etwa 10 000 Euro.

Offiziell eröffnet wird die neue Krippe am Donnerstag, dem 27. August.

Von Stefanie Adomeit