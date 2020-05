Fund gibt Polizei Rätsel auf: Hund buddelt Tierbabys in Rostock aus

Rostock

Polizei und Feuerwehr wurden in Rostock am Freitag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein Hund hatte beim Gassigehen in Dierkow einen unterirdischen Tierbau entdeckt und die Babys ausgegraben. Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Einsatzkräfte gegen 14 Uhr in der Jawaharlal-Nehru-Straße ereignet.

Die zuerst eingetroffenen Polizeibeamten untersuchten die Tierbabys. Offenbar gingen die Polizisten zunächst von Hundewelpen aus. Sicherheitshalber rief die Polizei einen Tierretter der Berufsfeuerwehr zur Hilfe. Auch dieser begutachtete den tierischen Nachwuchs. Schnell war man sich einig, dass es sich nicht um Hunde- oder Katzenbabys handelt, vielmehr aber um den Nachwuchs von Nagetieren wie beispielsweise Ratten oder Wühlmäuse.

Zur Galerie Ein Hund hatte beim Gassigehen im Rostocker Stadtteil Dierkow einen unterirdischen Tierbau entdeckt und die Babys ausgegraben. Zunächst wussten die Einsatzkräfte nicht, um welche Tierart es sich bei dem Nachwuchs handelt. Sie sind aber alle am Leben.

Die ausgebuddelten und noch lebenden Tierbabys wurden wieder eingegraben. Da sich auch unterirdische Gänge im Boden befanden, geht die Polizei nicht davon aus, dass hier jemand die Nachkömmlinge mutwillig entsorgt hat. Entsprechend nahmen die Beamten auch keine weiteren Ermittlungen auf.

Von Stefan Tretropp