Rostock

„Die ballistischen Raketen erreichen uns!“ Es ist der Inhalt einer WhatsApp-Nachricht, die Serhii Masiakin am Montag um 18.16 Uhr gesendet hat. Der 39-Jährige schickt ein Video, auf dem Einschläge im Sekundentakt zu sehen sind. „Russen bombardieren Zivilisten“, schreibt Masiakin. Die schrecklichen Bilder kommen aus Charkiw.

Serhii Masiakin mit seinem Sohn Quelle: privat

Masiakin und seine Familie befinden sich im gut 200 Kilometer entfernten Dnipro im Südosten der Ukraine. „Die russischen Soldaten kommen jeden Tag näher“, teilt er mit. Der Vater eines fünfjährigen Sohnes weiß: „Wenn die Raketen unser Haus erreichen, wird uns kein Keller retten.“

In Deutschland, um Geld zu verdienen

Serhii Masiakin ist seit 30. November in seiner Heimat. Am kommenden Freitag wollte er nach Rostock zurückkehren. Wieder wollte er für neun Monate in der Hansestadt arbeiten. Ob in der Metallbranche oder als Lagerist – Masiakin möchte Geld verdienen. Geld, das seine Familie dringend benötigt.

In seiner Freizeit spielt er Fußball in der Ü-35-Mannschaft des FSV Bentwisch. „Er spricht kaum Deutsch, aber im Fußball brauchst du keine Sprache“, sagt Christoph Gensich, Mitglied des Mannschaftsrates. Zusammen mit Trainer Michael Keitz haben die Bentwischer eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um ihren Teamkollegen und dessen Landsleute zu unterstützen. „Er möchte mit dem Geld möglichst vielen helfen, denn viele seiner Mitmenschen stehen vor dem Nichts. Serhii kann derzeit kein Geld verdienen, deshalb unterstützen wir ihn und andere Betroffene“, sagt Gensich. Am Montag konnte er die erste Summe überweisen. „Ich bin sehr bewegt über die Resonanz der Vereinsmitglieder.“

Nächstes Spiel ohne Masiakin

Am 11. März wird wieder gekickt. Der Spieler mit der Trikotnummer 16 wird fehlen. Er sitzt in der Ukraine fest. Aufgrund des verhängten Ausnahmezustandes dürfen Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen.

Die russische Armee nimmt Flughäfen, Militärlager und Öldepots unter Beschuss. Doch auch unter Zivilisten gibt es Opfer. Die Ukrainer bauen Molotow-Cocktails, um sich gegen die Angreifer zu wehren. „Ich bin 39 und habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Aber alle Menschen sind entschlossen, ihre Kinder, ihr Zuhause und ihr Heimatland zu verteidigen“, schreibt Masiakin.

Hier können Sie spenden Bankverbindung: Serhii Masiakin Ostseesparkasse Rostock IBAN: DE68130500001041232922 BIC: NOLADE21ROS

Serhii Masiakin vor seinen Pokalen. Quelle: privat

Versorger der Familie

Als am vergangenen Donnerstag frühmorgens Bomben detonierten, sei er aus dem Schlaf gerissen worden. Seitdem ist nichts mehr wie es war. „Jedes Mal, wenn Sirenen ertönen, müssen wir uns in einem Bunker verstecken.“ Es gibt Strom, aber das Licht wird nachts abgeschaltet, um den feindlichen Flugzeugen kein Ziel zu geben.

Er verlasse das Haus nur tagsüber, um Lebensmittel zu besorgen. Brot, Käse und Wurst werden knapp. „Die Preise sind stark gestiegen“, berichtet Masiakin. „Wir gehen nicht spazieren, denn wenn die Sirene ertönt, müssen wir uns verstecken.“

Serhii Masiakin kümmert sich nicht nur um seinen Sohn Alexander, sondern auch um seine Mutter, seinen Vater und Bruder sowie zwei Nachbarsfamilien, deren Oberhäupter an die Front mussten.

„Sirenen! Ich gehe“, schreibt Masiakin um 18.53 Uhr. Es ist die letzte Nachricht an diesem Tag.

Von Stefan Ehlers