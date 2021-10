Das Zweitligaspiel zwischen Hansa Rostock und St. Pauli in Hamburg war als Risikospiel eingestuft worden, obwohl keine Auswärts-Fans ins Stadion durften. Die Polizei war im Großaufgebot in der Stadt aktiv, löste unter anderem eine Versammlung an der Reeperbahn mit hunderten Hansa-Anhängern auf.