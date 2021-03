Rostock

Der FC Hansa Rostock wird zum Vorreiter für den gesamten Profi-Fußball in Europa: Die zuständigen Behörden und Ministerien haben am Mittwochabend „grünes Licht“ für die Rückkehr von Fans in das Ostseestadion gegeben. Das bestätigten sowohl Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) als auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Beim Spiel gegen den Halleschen FC sollen 777 Zuschauer dabei sein dürfen. Es wird das erste Profi-Spiel vor Publikum in einem der großen europäischen Fußball-Länder sein. „Das ist ein Test, wie es auch unter Pandemiebedingungen gehen kann“, sagt Madsen. Und Minister Glawe ergänzt: „Das ist ein möglicher Schritt in Richtung Öffnung. Zugleich ist es eine große Herausforderung für den Verein und für die Zuschauer, Fußball unter Pandemiebedingungen im Land zu ermöglichen. Entscheidend ist, dass sich alle an das Hygienekonzept des Vereins halten.“

Nur Rostocker, nur mit Dauerkarte

Beim Halle-Spiel dürfen nur Fans aus Rostock ins Stadion. Weitere Bedingungen: Der Fan muss eine Dauerkarte besitzen und sich vor dem Spiel testen lassen. „Hansa ist vorbereitet. Die Technik und die Test-Kits stehen bereit“, so Madsen. Die Fans können sich an drei dezentralen Orten vor dem Stadion untersuchen lassen. Für die VIP-Gäste wird es einen „Drive-Thru“-Test geben: „Die Proben werden durch das geöffnete Autofenster entnommen.“

Nach OZ-Informationen hat der Verein fast 2000 Test-Kits vorrätig – damit mit dem Öffnungsversuch auch ja nichts schief gehen kann. Im Ostseestadion gilt weiter Abstands- und Maskenpflicht. Auch die Südtribüne, die Heimat der treuesten Hansa-Anhänger, bleibt im ersten Schritt noch gesperrt.

Kabinett muss noch zustimmen

Damit es mit dem Pilotversuch auch klappt, muss die Corona-Verordnung des Landes geändert werden. Bereits am Donnerstag soll das Kabinett darüber abstimmen. Vize-Ministerpräsident Glawe will um die Zustimmung seiner Minister-Kollegen werben.

Am Mittwoch hatten Hansa, das Rostocker Rathaus, Vertreter der Landesregierung und Experten erneut über die Öffnung beraten. Am Ende soll es einstimmig „grünes Licht“ gegeben haben. Auch Prof. Dr. Emil Reisinger, Corona-Experte der Rostocker Uni-Klinik, sprach sich für ein erstes Spiel mit Fans im Stadion aus: „Das ist ein erster Schritt, ein Modellversuch. Wir brauchen Daten und Erfahrungen für Öffnungen.“

Die anderen Rostocker Profi-Vereine – die Handballer des HC Empor und die Basketballer der Seawolves – müssen jedoch noch warten. Aus Sicht von Reisinger eine richtige Entscheidung: „Wir können und dürfen jetzt nicht alles öffnen. Das würde am Ende zu steigenden Fallzahlen führen.“

Auch die englische Premier League hat Interesse

Zur Zuschauer-Premiere im deutschen Profi-Fußball erwartet Hansa am Sonnabend Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes und auch des Erstliga-Clubs Union Berlin. Sie wollen sich ein Bild von den bundesweit einmaligen Maßnahmen machen. „Auch RB Leipzig würde sich gerne unser Konzept anschauen“, sagt Madsen. Selbst aus der englischen Premiere League soll es Interesse geben, am Sonnabend dabei zu sein.

Auch Theater öffnet

Auch für Kulturfans gibt es gute Nachrichten: Das Rostocker Volkstheater darf angesichts der weiterhin niedrigen Corona-Zahlen in der größten Stadt des Landes wieder mit einer ersten Aufführung vor Zuschauern starten. Am Montag soll das Stück „Jugend ohne Gott“ im Großen Saal Premiere feiern.

Von Andreas Meyer