Lütten Klein

Auf der Rostocker Stadtautobahn ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt. Das Unglück hatte sich nach Angaben der Polizei kurz vor 9.30 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Fußgänger, ein junger Mann, zunächst auf dem Gehweg unter der Brücke an der Abfahrt nach Lütten Klein. Aus bislang noch unbekannten Gründen überquerte er dann plötzlich die Fahrbahn, die in Richtung Warnemünde führt. Er wurde von einem Lastwagen erfasst. Der Fußgänger schleuderte in die Frontscheibe des Lkw.

Unfallzeugen leisteten erste Hilfe

Autofahrer, die das Unglück beobachtet hatten, hielten an, leisteten erste Hilfe und wählten den Notruf. Wenig später trafen zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Berufsfeuerwehr und die Polizei mit mehreren Streifenwagen ein. Die rechte Fahrspur blieb für mehrere Stunden gesperrt, ein Dekra-Sachverständiger nahm an der Unfallstelle ebenfalls seine Arbeit auf. Der Fußgänger kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in den Schockraum der Uniklinik Rostock, sein Zustand sei sehr kritisch, hieß es. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Polizei ermittelt – Kopfhörer am Unglücksort gefunden

Die näheren Hintergründe, die zu dem Unglück führten, müssen nun von der Polizei geklärt werden. Am Unfallort, direkt neben dem Lkw, fanden die Ermittler Kopfhörer des jungen Mannes. Die Frage, ob er den Lastwagen möglicherweise nicht hörte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Von Stefan Tretropp