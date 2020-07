Rostock-Schmarl

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend im Rostocker Ortsteil Schmarl gekommen. Ein Auto war mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Der Unglücksfall hatte sich gegen 20 Uhr auf dem Schmarler Damm, auf dem Teilstück zwischen der Tankstelle und der Abfahrt zum Warnowtunnel, ereignet. Nach bisherigen Angaben überquerte der Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war, den Schmarler Damm.

Mann übersieht BMW – der kann nicht mehr bremsen

Zunächst ging er über die beiden Fahrstreifen, die in Richtung Industriestraße führen. Dann überquerte er auch die zwei Spuren, die in die entgegengesetzte Richtung verlaufen. Dabei beachtete er offenbar nicht, dass dort ein BMW unterwegs war. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem querenden Fußgänger zusammen. Der Mann schleuderte über die Motorhaube in die Frontscheibe des Autos, die splitterte. Schwer verletzt blieb er einige Meter weiter auf dem Asphalt liegen. Mehrere Passanten hatten das Unglück beobachtet und sofort den Notruf gewählt. Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr und Polizei kamen daraufhin zum Einsatz.

Verdacht auf Alkoholkonsum – Schmarler Damm voll gesperrt

Der Mann, dessen Identität noch nicht abschließend feststand, weil er keine Ausweisdokumente bei sich trug, erlitt schwere Verletzungen und kam ein Krankenhaus. Beim BMW-Fahrer, der mit einem Kind auf dem Beifahrersitz unterwegs war, gibt es laut Polizei den Verdacht, dass dieser leicht alkoholisiert gefahren ist. Ein genauer Wert lag allerdings noch nicht vor. Der Schmarler Damm blieb zeitweise voll gesperrt. Die Dekra hat zusammen mit der Polizei nun die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Um den Hund kümmerten sich zunächst Passanten, ehe die Tierrettung der Feuerwehr diesen an sich nahm.

