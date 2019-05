Fußgänger in Rostock von Bus erfasst: Mann schwer verletzt

Rostock Südstadt - Fußgänger in Rostock von Bus erfasst: Mann schwer verletzt In der Rostocker Südstadt ist am Montag ein 81-Jähriger von einem Bus angefahren worden. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein 81-Jähriger war am Montag in Rostock in einen Unfall verwickelt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Quelle: Tilo Wallrodt