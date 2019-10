Rostock

Bei einem Unfall in Rostock ist am Dienstag in den Morgenstunden ein Fußgänger ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, wurde der Mann im Stadtteil Toitenwinkel von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

Wir aktualisieren die Meldung fortlaufend.

Von dpa