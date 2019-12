Rostock

Ein Fußgänger ist am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Rostocker Südstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein Mann die Nobelstraße vor dem Kosmos, obwohl sich in direkter Nähe eine Ampel befindet. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann.

Bildergalerie: Fußgänger wird von Auto in Rostock erfasst

Zur Galerie Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein Mann am Montag die Nobelstraße in Rostock überquert, ohne die nahegelegene Ampel zu nutzen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – der Fußgänger blieb regungslos auf der Straße liegen.

Er schleuderte über die Motorhaube und blieb regungslos auf der Straße liegen. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Während des Einsatzes blieb die Nobelstraße, Ecke Südring voll gesperrt.

Von Stefan Tretropp