Sanitz

Auf dem Gelände einer Gärtnerei in Sanitz ( Landkreis Rostock) brach am Dienstagabend gegen 23 Uhr ein Brand in einem Heizungsraum aus. Noch ist die Ursache für den Brand unklar. Die Flammen zerstörten Teile der Heizungsanlage, der Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie Teile des Wirtschaftsgebäudes selbst. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehren aus Sanitz und Tessin konnten sofort nach ihrem Eintreffen noch die untergestellten Arbeitsmaschinen in Sicherheit bringen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Von RND