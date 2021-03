Rostock

„Es hat uns nicht existenziell getroffen, weil wir nicht kommerziell arbeiten“, erklärt Thomas Häntzschel, Vorsitzender des Kunstvereins zu Rostock. Der Eintritt in die Galerie Amberg 13, die das Vereinsdomizil ist, ist kostenlos. „Aber Kunst braucht natürlich Aufmerksamkeit“. sagt Häntzschel. Deswegen ist der Verein erleichtert, dass der Ausstellungsbetrieb wieder möglich ist. „Wir sind froh, dass es wieder losgeht“, sagt der Kunstvereinsvorsitzende.

Seit Dienstag um 14 Uhr ist die Galerie des Kunstvereins zu Rostock wieder geöffnet. Aufgebaut war bereits seit mehreren Wochen die Schau „In Between“, die coronabedingt verschoben werden musste. Zu sehen ist sie nun bis zum 21. März. Kuratiert hat diese Ausstellung die Rostocker Künstlerin Anna Silberstein. Ausgestellt werden Arbeiten, die innerhalb eines deutsch-japanischen Kunstprojektes entstanden sind. Das „Art-Rainbow“-Projekt läuft seit 2006 zwischen Rostock und der japanischen Kulturhauptstadt Kyoto, gestartet von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zu Rostock.

Werke von 13 japanischen Künstlern

So lautet der Untertitel nun: „Japanische Kunst aus 14 Jahren Art-Rainbow“, da gibt es einen Überblick über die verschiedenen Handschriften. Denn: „Im Laufe der Jahre haben sich viele Arbeiten hier angesammelt, von denen wir eine Auswahl zeigen“, sagt Anna Silberstein. Da 2020 coronabedingt keine Künstler aus Kyoto in Rostock zu Gast waren, stehen die Werke von 13 japanischen Künstlern auch symbolhaft für die Früchte des deutsch-japanischen Austauschprojektes, das sich mittlerweile auch auf Südkorea erstreckt.

Nach der unfreiwilligen Schließzeit wird das Ausstellungsprogramm 2021 des Kunstvereins zu Rostock etwas nach hinten geschoben. Am heutigen Donnerstag steht ein ganz besonderes Projekt auf dem Plan: Das Künstlerduo Ramona Seyfarth und Rico wird 24 Stunden in den Räumen des Kunstvereins verbringen, um an einem Projekt zu arbeiten. Die beiden Künstler werden den 11. März von 0.01 bis 24 Uhr wach verbringen. Sie können während der Galerie-Öffnungszeit (14 bis 18 Uhr) auch besucht werden, wegen der aktuellen Hygienevorschriften sind zeitgleich immer nur sechs Besucher möglich. Im Internet ist dieses Projekt unter dem Hashtag #24HOURS_KVLAB zu finden. So kann sich Ramona Seyfarth als gerade gekürte Trägerin des Rostocker Kunstpreises gleich mit einem neuen Projekt der Öffentlichkeit zeigen.

Tag der Druckkunst

Und zum Tag der Druckkunst 2021 präsentiert sich der Kunstverein zu Rostock mit ausgewählten Grafiken der Öffentlichkeit auf der eigenen Internetseite. Gezeigt werden sie ab 15. März auch im öffentlichen Raum – und zwar in den Schaufenstern des Restaurants „Käthe“ in der Rostocker Innenstadt. „Kunst muss man in Natura sehen“, sagt Thomas Häntzschel.

Infos zu kommenden Ausstellungen und Aktionen unter www.kunstverein-rostock.de.

Von Thorsten Czarkowski