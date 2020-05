Galeriestart trotz Corona: Rostocker zeigt Bilder in traditionsreicher Stätte

Stadtmitte

Eine Galerieeröffnung ist ein mutiger Schritt in der Corona-Zeit. Mathias Goldberg hat ihn trotzdem gewagt. Die Adresse: Klosterhof 5, genau dort, wo bis vor Kurzem die Galerie Klosterformat zu finden war. An dieser Stelle hat Goldberg am 8. Mai seine Goldwerk-Galerie eröffnet. Der Standort ist bereits gut eingeführt.

Bis Februar 2020 betrieb die Keramikerin Christiane Lamberz dort ihre Galerie Klosterformat, bevor sie sich nach 18 Jahren vom Standort zurückzog und wieder nach Sanitz zurückging. Das war ein Glücksfall für Mathias Goldberg, der bereits im November 2019 geplant hatte, eine eigene Galerie in Rostock zu eröffnen. „Ich war hellauf begeistert“, so Goldberg über die Räumlichkeiten, die er im Klosterhof 5 vorfand.

Hinzu kommt, dass die Galerie an einem besonderen Ort in Rostock liegt, nämlich ein Teil der denkmalgeschützten Professorenhäuser ist. Gleich nebenan liegt das Kloster-Café, das Kempowski-Archiv sowie das Kulturhistorische Museum.

Eröffnung mit der gebotenen Corona-Abstandspflicht

Natürlich war bei der Eröffnungsplanung Anfang März noch nicht klar, dass die Galerieeröffnung mitten in die Corona-Krise fallen würde. Am 29. April war in der Goldwerk-Galerie die Schlüsselübergabe und am 8. Mai folgte die Eröffnung. Sie fand in aller gebotenen Vorsicht statt, mit einer Limitierung der Galeriebesucher und Abstandhalten vor dem Galerieeingang.

„Dies ist keine Veranstaltung, sondern die Eröffnung eines Einzelhandelgeschäftes“, sagte Galerie-Inhaber Mathias Goldberg sehr deutlich zu den anwesenden Gästen. Er wies auf die Abstandswahrung hin und hatte auf der Vorfläche viele Flaschen aufgestellt, die die Zwei-Meter-Distanz markierten. In diesem Zusammenhang nahmen sich die Corona-Beschränkungen ein bisschen wie ein Kunsthappening aus.

26 Künstler sind in der ersten Ausstellung vertreten

Zum Galeriestart kann Mathias Goldberg mit großen Namen aufwarten, 26 Künstler sind mit ihren Werken in seiner ersten Schau vertreten. Aus der Sparte Malerei/Grafik gehören dazu unter anderem Malte Brekenfeld, Lars Lehrmann oder Udo Rathke.

Susanne Kraißer und Dieter Kränzlein vertreten den Bereich Plastik/Skulptur, aus der Abteilung Porzellan/Keramik/Glas stellen unter anderem Petra Benndorf, Monika Debus oder Fritz Rossmann ihre Werke aus. Die Sparte Schmuck/Objekt wird unter anderem mit Arbeiten von Birke Brekenfeld, Tom Kühne oder Kat von Stenglin repräsentiert. „Das können Werke aus allen Kategorien der bildenden und angewandten Kunst sein“, so umriss Mathias Goldberg das Galerieprofil.

Goldwerk-Galerie will kultureller Anziehungspunkt werden

Die aktuelle Schau trägt in ihrer gezeigten Vielfalt den treffenden Doppeltitel „Wie es euch gefällt – as you like it“; grundsätzlich will sich die Goldwerk-Galerie der zeitgenössischen Kunst zuwenden. In der aktuellen Schau ist das Profil bereits deutlich, erweitert wird es künftig durch Fotografie.

Die neue Galerie soll aber auch ein kultureller Anziehungspunkt in Rostock werden, mit Lesungen, kleinen Konzerten und Performances. Einen kleinen Vorgeschmack gab es am vergangenen Freitag bereits durch die Performance von Yvonne Middelborg und den nachfolgenden Vortrag von Sängerin Aukse Petroni.

Mathias Goldberg : Innenarchitekt, Auktionator und Artmanager

Bei der Auswahl der auszustellenden Kunstwerke geht Mathias Goldberg mit Augenmaß und Gefühl vor. „Für mich ist es wichtig, dass die Arbeiten der ausgestellten Künstler ein Eigenleben führen“, so Goldberg. Der gebürtige Rostocker hat in Heiligendamm studiert und war bereits als freiberuflicher Innenarchitekt tätig, auch als Artmanager und Auktionator bei Aida Cruises.

Galerist ist gut in Rostocks Kunstszene vernetzt

Die Goldwerk-Galerie ist nun ein neues Kapitel. In seiner Galerie steht Goldberg die Keramikmeisterin und Porzellankünstlerin Petra Benndorf zur Seite. Wie gut Mathias Goldberg, der auch Dozent an der Designakademie Rostock ist, sich in der Rostocker Kunstszene vernetzt hat, wurde am vergangenen Freitag durch zahlreiche anwesende Künstler und Kunstfreunde deutlich.

Vielleicht ein Vorgeschmack auf das, was von der Goldwerk-Galerie noch zu erwarten ist, als Ausstellungsort und auch als ein Künstlertreffpunkt. Oder wie es Goldberg selbst formuliert: „ein neuer Sehnsuchtsort der Kunst.“

Weitere Informationen: www.goldwerk-galerie.de

Von Thorsten Czarkowski