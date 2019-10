Game over: Letzter Videospiel-Laden Rostocks gibt auf

Rostock

Zwanzig Jahre sind nicht nur in der Videospiel- oder Technikbranche eine lange Zeit. Auch viele Kunden hat Holger Stephanski in dieser Zeit aufwachsen sehen. „Früher haben sie von ihrem Taschengeld die ersten Playstation-Spiele geholt, heute kommen sie mit ihren Kindern, um die neuesten Konsolen und Spiele zu kaufen“, freut sich der 48-jährige. Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten führt er seinen Games Store in der Doberaner Straße. In der Rostocker Videospieler-Szene ist Stephanski ein bekanntes Gesicht. Trotzdem heißt es nun „Game over“: Am 31. Dezember wird der gebürtige Rostocker sein Geschäft zum letzten Mal öffnen. Damit schließt der letzte Videospielladen der Hansestadt.

Als der junge Selbstständige am 5. Juli 1999 seinen Laden eröffnet, hätte er nicht geglaubt, das mal zwanzig Jahre lang zu machen. Doch schnell sei der Games Store vom Geheimtipp zur selbstverständlichen Anlaufstelle vieler Kunden geworden – und zu seinem Leben. 15 Jahre lang habe Stephanski sechs Tage die Woche von morgens bis abends hinterm Tresen gestanden. Zwei Azubis bildete er in dieser Zeit zum Einzelhandelskaufmann aus. „Nur einen einzigen Tag musste ich wegen Krankheit schließen“, berichtet der Spielenarr. Erst als er Vater wurde, trat er etwas kürzer und stellte eine Teilzeitkraft ein.

Einmaliger Laden in Rostock

Von Konsolen, über alle Art von Spielen, Festplatten und Kabeln bis hin zu Reparaturen bietet Stephanski alles an. „Auch Nischen- oder Importspiele, die schwer zu bekommen sind, besorge ich auf Wunsch. Ebenso ungekürzte Spiele für Erwachsene, die überall sonst nur geschnitten zu bekommen sind, biete ich an. Wenn Kunden das wollen, schaffe ich auch DVDs und sogar Videos ran“, erzählt der 48-jährige schmunzelnd. Bei Neuerscheinungen legt er Wert darauf, überpünktlich und ausreichend verfügbar zu liefern. „In dieser Art hat es nie einen zweiten Laden in Rostock gegeben“, meint Stephanski stolz. Selbst dem nach 1999 eröffnenden Media Markt und Saturn trotze er so mit seinem Konzept.

„Holgi ist wie eine Mutti“

„Mein großer Pluspunkt ist die menschliche Komponente“, meint der Rostocker. Die Kunden schätzen die persönliche Beratung von jemandem, der alle Spiele kennt. Und dass sie einen Ansprechpartner haben, wenn es Probleme gibt. „Für uns Stammkunden ist Holgi aber nicht nur irgendein Verkäufer“, betont Robert Kriesch (41). Der redselige Inhaber sei bekannt für seinen schrägen und schwarzen Humor. Für jede Situation und jeden seiner Kunden habe er einen Spruch auf Lager. „Ich bin nicht nur Verkäufer, sondern auch Streetworker,“ sagt Stephanski lachend und Stammkunde Stephan Wellner (33) bestätigt: „Holgi ist wie eine Mutti. Und einen Kaffee hat er auch immer parat.“ Dem 48-jährigen sei die Kommunikation äußerst wichtig. 80 Prozent seiner vielfältigen Kundschaft kenne er beim Namen.

Genervt vom Preiskampf

Trotzdem hat sich der Spielenarr nun entschieden, seinen Laden aufzugeben. „Ich schließe nicht aus der Not heraus, aber ich will mich auch nicht mehr ständig ärgern“, erklärt er seinen Entschluss. Neben privaten Umständen ist der Games-Store-Inhaber vor allem vom Preiskampf großer Märkte mit längerem Atem genervt. „Wenn ein neues Spiel regulär für 69,99 Euro erscheint, verkaufen einige Händler es für sechzig Euro oder weniger“, berichtet Stephanski. Da bliebe bei den Einkaufspreisen unterm Strich nichts mehr übrig. „Und trotzdem werfen mir einige vor, ich habe Wucherpreise“, sagt er verärgert und fügt hinzu: „Viele Leute lassen sich im Laden beraten und kaufen dann doch im Internet oder wählen einfach digitale Download-Spiele.“

Treffpunkt für Stammkunden

Während sich gedruckte Bücher dank Buchpreisbindung gut gegen den digitalen Vormarsch behaupten können, stehen physische Datenträger ohne diesen Schutz da. Dazu komme die immer schlechter gewordene Belieferung seitens großer Verleger. „Früher waren Sony und Nintendo sehr spendabel. Da hast du deine Kreuze gemacht: Aufsteller, Vitrinen – und hast alles bekommen, was du wolltest. Heute kriegst du nicht mal mehr einen Aufkleber,“ bedauert der Rostocker.

Stephanski ziehe einfach rechtzeitig die Reißleine, was vor allem seine Stammkunden enorm bedauern: „Ich habe den Laden vor zwölf Jahren zufällig entdeckt und wurde von Holger immer gut beraten und mit allem versorgt“, erzählt Wellner, der mehrmals die Woche reinschaut. Und auch Marvin Rolowski (34) wird etwas fehlen: „Der Games Store war für mich, seit ich denken kann, nicht nur eine Quelle für Spiele, sondern auch ein regelmäßiger Anlaufpunkt, um Bekannte zu treffen. Einfach ein Wohlfühlort.“ Auf die Frage, was Stephanski denn am meisten fehlen werde, antwortet er lachend: „Das Dummquatschen mit meinen Kunden.“ Ganz ohne das werde der Geschäftsmann wohl nicht auskommen. Seine Zukunftspläne hält er aber erst mal geheim.

Von Maria Baumgärtel