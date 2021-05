Rostock

Als fünfjähriger Knirps hatte Danny Singer einen Heidenspaß daran, auf seinem Super Nintendo „The Legend of Zelda“ zu zocken. Die Konsole hat der Rostocker längst eingemottet. Fürs Gaming schlägt das Herz des 32-Jährigen aber nach wie vor. Das kann die Fernsehnation mittwochnachts auf ProSieben MAXX erleben: Singer moderiert das Magazin „esports.com TV“. Zusammen mit Hauke van Göns berichtet er über das Neueste von Esport-Profis und -Events, stellt die heißesten Game-Releases vor und ist dabei weder um witzige Sprüche noch um kritische Bewertungen verlegen.

Mit der Show hat sich Singer einen Traum erfüllt. „Eigentlich hab’ ich Maschinenbau studiert und an der Uni Rostock meinen Bachelor gemacht. Für den Master ging’s nach Stralsund.“ Doch schon während er die Abschlussarbeit schrieb, sei ihm klar gewesen: Sein Geld will er doch lieber mit Gaming verdienen.

Gänsehautfeeling im Stadion

Für eine Karriere als Esports-Profi hat sein Talent nicht ganz gereicht, dafür für eine Journalistenstelle. In einer Berliner Agentur fängt er als Esports-Redakteur an. „Das war 2016. Zu dem Zeitpunkt war die Esport-Szene bei weitem nicht so groß und professionell wie heute.“

Inzwischen ist Esport ein Milliardengeschäft: Spieler wie N0tail oder JerAx haben sich mit Computerspielen wie „Dota 2“ reich gezockt. Die Stars der Szene werden bei internationalen Turnieren gefeiert wie Popstars. Das hat Danny Singer x-mal hautnah miterlebt, wenn er als Sportreporter aus den ausverkauften Stadien in den USA und Europas berichtete.

Das Gänsehautfeeling vermisst er in Corona-Zeiten. „Ich kann jedem nur empfehlen, sobald es wieder möglich ist, mal so ein Event zu besuchen und mitzuerleben, wie 15 000 Leute den prestigeträchtigsten Counter-Strike-Wettkampf in der Kölner Lanxess-Arena feiern. Die Atmosphäre ist der Wahnsinn.“

Frauen machen sich rar

Statt ins Stadion geht es nun regelmäßig ins TV-Studio, wo er für ProSieben MAXX vor der Kamera steht. Sobald die Scheinwerfer ausgehen, fährt der Rostocker den Rechner hoch und greift sich Maus und Tastatur. Mindestens an drei Abenden der Woche ist Daddeln Pflichtprogramm. „Ich liebe den Wettkampf. Während andere Serien gucken, sitz’ ich da und zocke. Meine Lebensgefährtin duldet das zum Glück“, sagt er und lacht.

Esport ist eine Männerdomäne. In internationalen Turnieren tauchen kaum Frauen im Teilnehmerfeld auf. Schade, findet Singer. Denn die hätten durchaus das Zeug, vorne mitzuspielen und die Herren abzuziehen. Körperliche Überlegenheiten gebe es im Esport nicht. „Alle haben die gleichen Chancen.“ Dass die Player-Plätze in den höheren Ligen dennoch selten weiblich besetzt sind, liege womöglich auch daran, was gespielt wird.

Szene verdient Support statt Klischees

Ego-Shooter-Titel wie Counter Strike oder Fortnite haftet der Ruf an, gewaltfördernd zu sein. Zu unrecht, findet Singer. Er will Klischees den Stecker ziehen. Virtuelle Ballerei habe mit dem realen Leben nichts zu tun. „Wir müssen diesen Killerspiel-Gedanken aus den Köpfen bekommen. Es ist längst doch durch Studien bewiesen, dass man nicht zum Attentäter wird, nur weil man Counter Strike spielt. Aber es wird immer etwas geben, das jüngere Generationen mögen und ältere Generationen nicht verstehen. Das ist eben so.“

Auch daran, ob Esport mit Disziplinen wie Fußball oder Formel1 vergleichbar ist, scheiden sich die Geister. Für Danny Singer ist die Antwort klar. „Esport ist kein Rumgedaddel wie beim Gaming und auch keine Sportart, sondern ein Wettkampf mit großem Entertainmentfaktor. Die Anerkennung als ,Sport’ braucht es auch gar nicht. Es ist, was es ist: einfach Esports.“

Mehr Support von offizieller Seite hätte die Szene in Deutschland aber durchaus verdient, findet Singer. „Wir sollten uns ein Beispiel an Ländern wie Dänemark nehmen. Dort hat der Premierminister ein Counter-Strike-Event eröffnet und damit die ein klares Statement gesetzt.“ Kürzlich hat das Olympische Komitee die erste Olymipc Virtual Series (13. Mai bis 23. Juni) angekündigt, in der Hoffnung, virtuelle Sport-, Esport- und Gaming-Enthusiasten auf der ganzen Welt zu mobilisieren. „Für den Mainstream ist sowas wichtig, weil Esport so als Popkultur wahrgenommen wird. Die Community braucht das nicht unbedingt“, sagt Singer.

Cinderella-Story beim Counter Strike

Als Sportmoderator muss er bei solchen Wettkämpfen unabhängig bleiben. Fan-Momente hat er dennoch. „Aber ich bin Lokalpatriot. Wenn ein deutsches Team mal weit kommt, was leider zu selten vorkommt, feier’ ich das total. Die größte Cinderella-Story war für mich, als das Counter-Strike-Team BIG 2018 vor heimischem Publikum in der Lanxess-Halle das Finale erreicht hat. Mega!“

Dass ihm gerade dieses Turnier im Gedächtnis geblieben ist, hat einen weiteren Grund: Counter Strike ist Singers unangefochtenes Lieblingsspiel. Seine Top-5 wird komplettiert durch den Shooter-Klassiker Quake, den Strategiespielen Dota und League of Legends sowie Rocket League, die digitale Version von Autoball.

Esports boomt Während der Corona-Pandemie erlebt der Esport einen regelrechten Boom. Digitale Turniere haben deutlich höhere Einschaltquoten. Der weltweite Umsatz im eSports-Markt belief sich Statistiken zufolge im Jahr 2020 auf 947 Millionen US-Dollar.

Virtuelle Fernduelle zwischen München und Rostock

Für Danny Singer ist Esport mehr als Hobby und Beruf. Es ist die Möglichkeit, mit seiner Heimat verbunden zu bleiben. Inzwischen lebt er zwar in München. Mit seinen Kumpels aus Rostock zocke er aber „noch genauso oft wie vor zehn Jahren“. Das habe Esport analogen Sportarten voraus: „Es ist ortsunabhängig. Es ist egal, wo du bist oder wie oft du umziehst: Du kannst immer mit den selben Leuten spielen.“ Der Spaßfaktor ist dabei noch immer genauso groß wie damals, als Danny Singer als Fünfjähriger an der Konsole erstmals den Startbutton drückt.

Sendetermin „esports.com TV“: mittwochs 23.55 Uhr auf ProSieben MAXX

