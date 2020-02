Gaming-Club in Rostocker Stadtbibliothek: Hier trifft Daddeln auf Pädagogik

Rostock

Für Mattis Baarck bedeuten Videospiele vor allem eines: „Spaß mit Freunden.“ Die audiovisuelle Freizeitbeschäftigung vor dem Bildschirm sorgte bei dem Zwölfjährigen schon oft für unterhaltsame Abende mit Gleichaltrigen. Allein zu spielen kommt für ihn selten infrage: „Ich spiele eigentlich nur mit Freunden“, erzählt der Schüler.

Einmal im Monat kann der junge Gamer seine Leidenschaft auch mit Fremden teilen. Denn der ehrenamtliche Verein Soziale Bildung und die Rostocker Stadtbibliothek veranstalten jede vierte Woche des Monats einen Gaming-Club in der Innenstadt, wo Jugendliche unter pädagogischer Betreuung lernen, sich mit dem modernen Medium auseinanderzusetzen.

Analysieren, was hinter den Spielen steckt

Der Medienpädagoge Dennis Kranz betreute die zwölf Jugendlichen in der vergangenen Woche bei dem Event. Es ginge nicht nur um den Spielspaß und darum, die jungen Rostocker zu beschäftigen, sondern auch darum, das Medium tiefgründig zu analysieren, so der 33-Jährige. „Wir besprechen die Spiele auch mit dem Hintergrund, was dahintersteckt und welche Vor- und Nachteile es gibt.“ Der Bibliotheksmitarbeiter betont aber: „Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern niederschwellig, so dass man trotzdem Spaß hat.“

Innerhalb von vier Stunden spielten die 12- bis 14-jährigen Teilnehmer drei Games. Am Freitag waren dabei: das beliebte Fußballspiel Pro Evolution Soccer, das Geschicklichkeitsspiel Super Mario Odyssey und Orbit, das auf dem Tablet zur Verfügung stand. Währenddessen und danach besprachen die Jugendlichen das auf dem Bildschirm erlebte Geschehen und gaben Bewertungen ab.

Keine Gewalt-Spiele für junge Gamer

Dabei schätzten die Teilnehmer unter anderem die Qualität der Grafik, die Handhabung der Steuerung oder die allgemeine Tonqualität, inklusive Hintergrundgeräusche und musikalische Untermalung, ein. Diskussionen und Meinungsaustausch gehören ebenfalls zum Bewertungsprozess. „Soziales Verhalten und gemeinschaftlich zu arbeiten sollen so ebenfalls gelernt werden“, sagt Kranz. Dabei werde viel Wert darauf gelegt, dass vor allem kooperative Spiele gespielt werden und natürlich auf den Jugendschutz geachtet wird. Gewalttätige Inhalte bekommen die jungen Rostocker also nicht zu sehen.

Der 13-jährige Carlo Dukath schätzt vor allem die sozialen Aspekte beim Gaming: „Ich lerne durch das Onlinespielen oft Menschen aus anderen Ländern kennen“, erzählt er. Der Gymnasiast war schon zweimal bei den Gaming Clubs. Er geht dort hin, um andere Gleichgesinnte zu treffen und neue Spiele kennenzulernen. Auch Lowis Dreier geht zu der Veranstaltung, um Neues zu entdecken und sich auszutauschen. „Man sieht auch mal, was andere für Interessen haben“, sagt der 13-jährige Schüler. Spiele sind für ihn auch ein gutes Mittel, um mal zu entspannen: „Gerade zum runterkommen nach der Schule“, erklärt er.

Förderung von Kompetenzen

Sven Berger, IT-Spezialist der Stadtbibliothek und Mitorganisator des Gaming-Clubs, meint: „Ich finde, es gehört dazu, dass sich eine Bibliothek auf junge Leute einstellt.“ Da Games mittlerweile ebenso Kulturgut seien wie Filme und Bücher, sei der Veranstaltungsort nur passend, meint der 49-Jährige. Alle drei Medien könne man schließlich in der Stadtbibliothek ausleihen. Auch für junge Menschen, die sich Videospiele nicht leisten können, sei die Veranstaltung ein schöner Ort, um sich damit zu beschäftigen.

Das Klischee vom typischen Gamer, der allein im dunklen Zimmer hockt und keine Freunde hätte, würde schon lange nicht mehr stimmen, so Berger. Im Gegenteil: „Die Jugendlichen kooperieren und kommunizieren hier viel miteinander.“ Mittlerweile würden viele Menschen, von jung bis alt, spielen. Der Familienvater ist selbst begeisterter Fan und hat Kinder, die dem Hobby ebenfalls nachgehen. Berger veranstaltet zudem regelmäßig Gaming-Clubs im Groß Kleiner Börgerhus, die mit bis zu 70 Teilnehmern stets gut besucht sind.

Auch Reflexe, Auffassungsgabe und Kreativität können junge Menschen durch das Zocken verbessern, sagt Dennis Kranz. Spiele wie Minecraft, in denen Spieler unterschiedlichste Baublöcke auf unzählige Weisen zusammensetzen können und sich kreativ auszutoben, nennt er als Beispiel. Die virtuellen Kunstwerke reichen von Schlössern, über riesige Gemälde bis hin zu ganzen Städten, die geschaffen werden können. „Spiele sind auch Kunst“, so der Pädagoge. Games, deren Handlung einen historischen Hintergrund hat, können sogar das Allgemeinwissen verbessern, ergänzt er.

Von Anh Tran