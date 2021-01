Rostock

Wenn das Leben nach seinem eigenen Zeitplan spielt, ist man als Mensch nur noch Statist. Um als Protagonist wieder mitwirken zu dürfen, heißt es: Atmen, Annehmen, Auftanken. Dr. Susanne Kreft, Ganzheitsmedizinerin aus Rostock, wurde von einer schweren Diagnose überrumpelt, die sie zu einer abrupten Auszeit zwang.

„Das Leben ist manchmal ziemlich exakt“

„Das Leben ist manchmal ziemlich exakt“, erzählt die Ärztin rückblickend auf den Moment, als sie von ihrer Krebserkrankung erfuhr. Eigentlich wollte sie sich zu diesem Zeitpunkt, im Mai 2018, ohnehin eine Auszeit nehmen, arbeitete aber weiter. Aufgrund einer Veränderung im Stuhlgang unterzog sie sich einer Darmspiegelung, bereits mit einer dunklen Vorahnung. „Ich ahnte, dass es so etwas sein muss“. Die Untersuchung bestätigte ihre Vermutung mit dem erschreckenden Ergebnis: Enddarmkrebs.

Anzeige

„Von heute auf morgen habe ich alles fallen lassen und mich erst mal sortiert. Und ich habe sofort mit den therapeutischen Maßnahmen angefangen. Vitamin-C-Infusionen, Chemotherapie.“ Fünf Monate später war der Befund bereits krebsfrei. Doch der erste Eindruck täuschte. Bei einer erneuten Enddarmspiegelung zwei Monate später wurde klar: der Krebs ist wieder da, es muss operiert werden. Die Operation verläuft besser als erwartet, doch über Nacht kommt es zu Komplikationen. Die innere Naht im Darm geht auf. Eine Not-OP wird angeordnet. Der Zustand von Susanne Kreft verschlechtert sich extrem. „Ich hatte starke Schmerzen und hohes Fieber, dachte ich verbrenne.“

Im Krankenhaus erlebt Susanne Kreft eine Nahtoderfahrung Quelle: privat

„Ich habe Vertrauen in das Leben“

Als ganzheitlich arbeitende Medizinerin nimmt sie bei der Arbeit mit den Patienten immer etwas mit, was ihr auch in dieser schwierigen Zeit geholfen hat. „Ich habe Vertrauen in das Leben. Sterben ist nicht schlimm, man muss nur darauf vorbereitet sein.“ Und die Ärztin steht kurz davor, als es ihr in diesem Moment nach der OP immer schlechter geht. „Ich hatte ein Nahtoderlebnis, sah in ein Licht. Bei einer Art Mittelaltercomputerstadt habe ich an die Tore geklopft. Aber es hieß nur: du kommst hier nicht rein, es ist alles besetzt.“ Ihre Zeit ist noch nicht gekommen.

Meditation am Strand hilft beim Abschalten und Kräftesammeln Quelle: privat

Lesen Sie auch: Sonnenuntergang auf Usedom war letzter Wunsch von Mandy Kühr (38): „Kraft ist zu Ende“

Der Krebs breitet sich aus

Die 56-Jährige erholt sich langsam wieder von den Strapazen und wird ein paar Monate später von neuen, schlechten Nachrichten eingeholt. Lymphknoten sind vom Krebs befallen, in der Leber finden sich Metastasen. Eine erneute Chemotherapie steht an. „Ich habe immer Nutzen und Nebenwirkungen abgewägt. Aber wenn ich eine Entscheidung treffe, bin ich mit ihr einverstanden und zweifle nicht.“

Dr. Krefts positive Glaubenssätze haben ihr über diese schwere Lebensphase geholfen, sie nicht hadern lassen und ihr Kraft gegeben. „Das Leben findet immer im Hier und Jetzt statt. Es gibt keinen Grund für Angst, es gibt keine Schuld, es gibt keine falschen Entscheidungen.“ Mit dieser positiven Einstellung, Qigong, Meditation und positiven Bildern, einer Ernährung ohne Zucker und Gluten sowie mindestens 6000 Schritten täglich an der frischen Luft, kämpft die Ärztin gegen den Krebs. „Die Krankheit gibt mir die Möglichkeit, etwas in meinem Leben zu verbessern“, sagt Dr. Susanne Kreft.

Lesen Sie auch: Abschied von Christiane (15)

Heilen, bevor man krank wird

Die Medizinerin vermutet, dass sie nur überlebt hat, weil sie vor, während und nach der Krankheit immer auf sich geachtet hat. „Heilen, bevor man krank wird“, das ist auch das Thema ihres Blogs „ Susannes Krebs Mandala“. Gemeint ist damit, nicht erst zu einer gesunden Lebensweise zu finden, wenn man krank wird, sondern konstant dabei zu bleiben. Die promovierte Medizinerin weiß, wovon sie spricht, sie war viele Jahre in Rostock als Hausärztin tätig. 2008 gründete sie ihre Privatpraxis für Ganzheitliche Medizin bei der Schmerztherapie, Traditionelle Chinesische Medizin und Naturheilverfahren im Mittelpunkt stehen.

Ganzheitsmedizin betrachtet den Menschen in seiner Gesamtheit, den Zusammenhang psychischer wie körperlicher Beschwerden. Dabei werden nicht losgelöst aller Umstände nur die Symptome des Patienten behandelt. In Anbetracht des großen Ganzen weiß Dr. Susanne Kreft: „Der größte, krankmachende Faktor ist die Angst und der Stress.“ Um gesund zu werden und gesund zu bleiben, heißt es auf sich zu achten, und zwar immer. „Wir reden immer über artgerechte Tierhaltung, aber missachten artgerechte Menschenhaltung.“ Vor allem nach einer überstandenen Erkrankung ist die Zeit, um sich weiterhin Gutes zu tun und nicht in alte Muster zu verfallen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist, wie es ist

Warum es die Medizinerin selbst so schwer aus der Bahn geworden hat, darauf gibt es keine Antwort, aber sie kommentiert milde lächelnd: „Das Leben hat mir diese Herausforderung geschickt, weil es glaubt, dass ich sie bewältigen kann.“ Natürlich spielt sich auch bei ihr nicht alles ohne Frustration oder negative Gefühle ab, aber diese wischt sie mit einer Handbewegung weg. „Es ist, wie es ist.“ Es bringe nichts, sich gegen Elend und Schmerzen zu wehren, der Weg führe in den Schmerz hinein, um ihn zu überstehen.

Und das Leid kennt in dieser beschwerlichen Zeit kein Erbarmen. Susanne Krefts Mutter erkrankt ebenfalls an Krebs und stirbt. Ein Jahr später wird bei ihrem Vater Magenkrebs diagnostiziert. Er lehnt jegliche Maßnahmen ab und lebt damit bis heute beschwerdefrei.

Lebensfreude, Dankbarkeit und Vertrauen

Dr. Susanne Kreft lebt im Hier und Jetzt Quelle: privat

„Die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch. Der höchste Grad dieser Arznei ist die Liebe“, wusste schon Paracelsus und spricht damit Susanne Kreft aus der Seele. Dass Mediziner mit dieser Einstellung im heutigen Gesundheitssystem schwer zu finden sind, hat sie selbst erlebt. „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für die Welt“ ein Zitat von Gandhi, das Susanne Kreft nicht nur in der Praxis versucht umzusetzen. Momentan gönnt sie sich noch eine selbst gewählte Auszeit, arbeitet ab Februar wieder vor allem mit Akupunktur und Seminaren zur Stressbewältigung.

Lebensfreude, Dankbarkeit und Vertrauen seien der Schlüssel zur Gesundheit – Dr. Susanne Kreft hat den Krebs überwunden und strahlt genau das in Fülle unübersehbar und spürbar aus: Liebe, Lebensfreude, Dankbarkeit und Vertrauen.

Von Anja von Semenow