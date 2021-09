Rostock

Wenn es um Ganztagsbetreuungsplätze geht, hinkt Rostock im landesweiten Vergleich leicht hinterher. Während das Sozialministerium für ganz Mecklenburg-Vorpommern von einer aktuellen Versorgungsquote von rund 95 Prozent ausgeht, liegt diese für die kommunal getragenen Schulen in der Hanse- und Universitätsstadt gerade bei 86 Prozent, wie Stadtsprecher Ulrich Kunze auf OZ-Anfrage bestätigt. Eine Quote, die sich historisch betrachtet über Jahre hinweg stabil gehalten habe.

Nun soll sie aber weiter wachsen – und das schon bald. Denn bereits ab dem Sommer 2026 sollen alle in Deutschland eingeschulten Kinder einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten – darauf haben sich Bund und Länder in der vergangenen Woche geeinigt. So auch in Rostock.

Rostock benötigt 1400 zusätzliche Hortplätze

Um bis dahin eine Vollversorgung aller Grundschüler gewährleisten zu können, bedürfe es also eines Ausbaus der Kapazitäten im gesamten Stadtgebiet. Ausgehend von den Schätzungen des Schulverwaltungsamtes der Hansestadt, sei zum Schuljahr 2026/2027 mit insgesamt 6250 Grundschülern zu rechnen. Was konkret bedeutet, dass rund 1400 zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen.

„Ganztagesbetreuung bedeutet dabei jedoch nicht allein der Ausbau von Hortplätzen, sondern kann ebenfalls durch Angebote von Trägern der freien Jugendhilfe, Sportvereinen im außerschulischen Nachmittagsbereich an den Grundschulen umgesetzt werden“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Schrittweiser Ausbau geplant

Weil der Rechtsanspruch zunächst allerdings nur die erste Klassenstufe betreffe, sei es möglich, die Kapazitäten schrittweise zu erhöhen. Spätestens 2029 aber soll dann jedes Kind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung haben. Die Maßnahme zielt auf bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern sowie mehr Förder- und Bildungschancen für alle Heranwachsenden ab.

Derzeit würden sich in verschiedenen Stadtbereichen mehrere Projekte zur Schaffung neuer Kapazitäten in unterschiedlichen Planungs- und Umsetzungsstadien befinden, wie Kunze bestätigt. Unter anderem in Warnemünde, Groß Klein, Schmarl, Evershagen, Lütten Klein, Reutershagen, der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, der Innenstadt, Dierkow und in Toitenwinkel.

Effektive Nutzung und Entlastung des Haushalts

Die einzelnen Projekte bestehen aus Schul- und Hortneubauten, welche perspektivisch sowohl für den Schul- als auch für den Hortbetrieb, bei Bedarf auch in Doppelnutzung, genutzt werden können. „Dadurch ist die Bereitstellung aller notwendigen Plätze in der Ganztagesbetreuung und die Umsetzung des Rechtsanspruchs gesichert“, erklärt der Stadtsprecher.

Im Rahmen einer integrierten kommunalen Gesamtplanung werden durch dieses Vorgehen zum einen die vorhandenen kommunalen Flächen effektiv genutzt und der Haushalt entlastet. Zum anderen werden fachliche Synergien zwischen Schule und Jugendhilfe weiterentwickelt und stetig an die fachlichen Vorgaben und Entwicklungen angepasst.

Jährliche Steigerung der Kosten

Durch die stufenweise Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für alle Grundschulkinder werden die voraussichtlichen Mehraufwendungen jährlich ansteigen, wie Kunze berichtet. Derzeitige Grobkalkulationen zeigen eine Steigerung der Aufwendungen von 1,5 Millionen Euro 2026 bis hin zu 6,25 Millionen Euro im Jahr 2029.

Von Susanne Gidzinski