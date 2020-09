Gartenlaube in Rostock-Reutershagen abgebrannt

Rostock

Am Montagvormittag, 21. September, ist in Rostock-Reutershagen eine Gartenlaube abgebrannt. Laut Polizei brach das Feuer gegen 9.30 Uhr aus. Ein Zeuge alarmierte die Polizei als er Rauch wahrnahm. Als die Beamten eintrafen, war die Feuerwehr schon dabei, den Laubenbrand zu löschen. Der vordere Bereich sowie das Dach der Laube standen in Flammen. Personen wurden nicht verletzt.

Die 45-jährige Pächterin wurde verständigt und kam ebenfalls zum Einsatzort. Sie war noch am Freitag in der Laube gewesen, sagte sie.

Anzeige

Durch das Feuer wurde die Laube vollständig zerstört. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren. Nach ersten Erkenntnissen kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Rostocker Polizei geht von einer Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen eingeleitet.

Von OZ