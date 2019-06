Alt-Bartelsdorf

Zierpflanzengärtner Tino Kopplin weiß alles über Rosen – und gibt das am Donnerstag gemeinsam mit seinem Kollegen Heiko Rademacher vom Gartenfachmarkt Grönfingers an die Besucher der OZ-Gartenschule weiter. Das Thema lautet: „Rose – begehrliche Düfte und verführerische Blicke“. Die beiden geben Tipps zu Standort und Pflege für beste und gesündeste Rosen. Weil sie von allen winterharten Pflanzen die mit der längsten Blütezeit ist, gilt die Rose auch als die Königin der Blumen. Mehr als 400 Sorten gibt es allein bei Grönfingers – und vielfältig sind auch die Verwendungsmöglichkeiten, ob als Balkonpflanze, in Beeten, als Kletterpflanze oder als Hecke.Beginnder Gartenschule ist am Donnerstag um 18 Uhr im Gartenfachmarkt Grönfingers. Der Eintritt ist frei.

Ove Arscholl