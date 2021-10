Gas-Alarm in Rostocker Gewerbegebiet: Beschädigte Flasche löst Großeinsatz aus

Rostock-Nienhagen

Gas-Alarm auf einem Speditions-Gelände in einem Rostocker Gewerbegebiet: Durch ein beschädigtes Ventil einer 25 Kilogramm schweren Flasche Autogas strömte am heutigen Montagmorgen unkontrolliert der giftige Stoff in die Atmosphäre. Es kam zu einem Feuerwehrgroßeinsatz.

Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr mitteilte, ging der Notruf der Speditionsmitarbeiter gegen 6.30 Uhr ein. Kurz darauf eilten mehrere Fahrzeuge in Richtung der Hanseatenstraße in den Rostocker Ortsteil Nienhagen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Mitarbeiter bereits nach draußen in Sicherheit begeben. Vor Ort statteten sich die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten aus.

Gas strömte über verbogenes Ventil aus

Laut Einsatzleitung strömte aus der 25-Kilo-Flasche – über ein verbogenes Ventil – Gas aus. Die Gasflasche war in einer Gitterbox, die im Inneren des Werks steht, gelagert. Vermutlich ist die Flasche in der Box umgefallen, was letztlich die Beschädigung des Ventils hervorrief. Kurz nach dem Eintreffen der zahlreichen Feuerwehrfahrzeuge wurde die Straße, die zur Spedition führt, gesperrt. Die Polizei war ebenfalls im Einsatz.

Laut Einsatzleitung strömte aus der 25-Kilo-Flasche – über ein verbogenes Ventil – Gas aus. Quelle: Stefan Tretropp

Feuerwehrleute brachten die havarierte Autogasflasche aus dem Gebäude auf einen Anhänger der Firma. Mit diesem wurde sie außerhalb des Gefahrenbereichs auf ein Feld in der Nähe gebracht. „Dort konnten wir die Flasche unbedenklich ausströmen lassen“, erklärte Olaf Schulz, Einsatzleiter der Feuerwehr. Messungen eines angeforderten ABC-Trupps ergaben keine erhöhten gefährlichen Werte in der Luft.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizei ermittelt nicht weiter

Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet, der rund 40 Feuerwehrleute von Berufs- und Freiwilliger Wehr beschäftigte. Für die Polizei schließen sich keine weiteren Ermittlungen an, da von keinem Fremdverschulden ausgegangen wird, erklärte Yvonne Hanske, Pressesprecherin der Rostocker Polizei.

Von Stefan Tretropp