Rövershagen

Zu einer größeren Gas-Havarie mit weitreichenden Folgen ist es am Donnerstag in Rövershagen (Kreis Rostock) gekommen. Bei einer unterirdischen Bohrung kam es zu einer Implosion im Boden, die zur Folge hatte, dass eine Hauptleitung brach. Unmengen Gas strömten aus, umliegende Gebäude mussten evakuiert werden.

Der Vorfall hatte sich nach Angaben von Feuerwehreinsatzleiter Nico Wunderlich kurz vor 12 Uhr an der Graal-Müritzer Straße ereignet. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich mehrere Mitarbeiter gerade dabei, DSL-Internetleitungen im Boden zu verlegen. Dafür wurde an der Birkenstrat auf einem Erdhügel neben der Postfiliale eine große Bohr-Maschine im Boden verankert, die unterirdisch die Leitung schießt beziehungsweise bohrt. Bei diesem Vorgang trafen die Mitarbeiter versehentlich die Hauptgasleitung.

Drei Autos von Detonation betroffen

Durch die Detonation wurde ein Teil des Bodes und der Pflasterung angehoben und nach oben geschleudert. Drei über der betroffenen Stelle geparkte Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen. Sand, Geröll und Steine schleuderten auf die Wagen. Dadurch, dass nun ein Loch im Boden klaffte und die Leitung gebrochen war, strömten Unmengen an Erdgas aus. Die Feuerwehren Rövershagen und Mönchhagen, die Polizei mit mehreren Streifenwagen sowie Sachverständige des Gasbetreibers eilten zur Unglücksstelle.

Gas-Havarie Quelle: Stefan Tretropp

Die Polizei sperrte die Hauptstraße für den Verkehr. Zudem wurde veranlasst, dass ein Supermarkt, ein Imbiss und angrenzende Wohnhäuser evakuiert wurden. Kunden mussten ihre vollen Einkaufswagen stehen lassen und das Gebäude verlassen. Währenddessen versuchten Einsatzkräfte, den Druck von der Leitung zu nehmen, was zunächst nicht gelang.

Bis 15.30 Uhr strömten 200.000 Kubikmeter Gas aus

So strömte bis 15.30 Uhr das Gas aus, insgesamt über 200.000 Kubikmeter. „Vom ausgeströmten Gas hätte man in einem Ort fünf Jahre lang heizen können“, erklärte Nico Wunderlich von der Feuerwehr Rövershagen das Ausmaß. Erst, als eine Hauptleitung in Öftenhäven geschlossen war, endete der Gasaustritt. Dies hatte zur Folge, dass neben Rövershagen auch Mönchhagen und Purkshof über Stunden ohne Gas blieben und nicht heizen konnten.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach einer um 15.45 Uhr durchgeführten Messung konnte die Feuerwehr schließlich Entwarnung geben, zumindest die zuvor evakuierten Personen konnten wieder in die Gebäude zurück. Eine Spezialfirma, die extra aus Hamburg anreisen musste, unterstützte die hiesige Gasfirma bei der Schadensbehebung. Polizei und Feuerwehr rechnen damit, dass die Vollsperrung der Hauptstraße durch Rövershagen bis in die frühen Morgenstunden am Freitag andauern wird. Der Gesamtschaden der Havarie beträgt schätzungsweise 250.000 Euro.

Von Stefan Tretropp