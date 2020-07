Kritzmow

Weil sie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, ist am Montagmittag eine 58-Jährige in Kritzmow (Kreis Rostock) gegen eine Hauswand gefahren. Doch damit nicht genug: Ein 65-Jähriger, der der Fahrerin beim Einparken helfen wollte, wurde dabei angefahren.

Wie es von der Polizei hieß, kam es gegen 11.40 Uhr in der Straße Zum Hasenwinkel zu dem Unglück. Die 58-jährige Fahrerin fuhr in ein Wohngebiet, als der Mann ihr den Weg wies. Als die Frau dann Brems- und Gaspedal verwechselte, machte der Wagen einen Satz, erfasste den 65 Jahre alten Einweiser mit der geöffneten Fahrertür und riss diesen zu Boden. Schließlich prallte der Wagen mit dem Heck gegen die Wand eines Wohnhauses.

Anzeige

Hauswand muss abgestützt werden

Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag der 65-Jährige auf dem Rasenstück vor dem Haus, direkt neben dem Pkw. Sowohl er als auch die Fahrerin mussten von Sanitätern und einem Notarzt behandelt werden. Während die 58-Jährige leichtere Blessuren im Schulterbereich erlitt, kam der Einweiser mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Auto beträgt laut den Beamten rund 6000 Euro.

Weitere OZ+ Artikel

Bildergalerie vom Unfall in Kritzmow

Zur Galerie Am Montagmittag hat eine Autofahrerin in Kritzmow (Kreis Rostock) offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und dadurch einen Mann angefahren. Er wurde schwer verletzt. Auch die Frau wurde verletzt, weil sie anschließend noch einen Hauswand krachte.

Der Schaden am Haus ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Wucht der Kollision war allerdings so stark, dass ein Heizkörper in der betroffenen Wohnung aus der Verankerung brach. Ein Statiker prüft nun die Standsicherheit an der beschädigten Stelle. Das Technische Hilfswerk rückte schließlich an, um Teile der Wand abzustützen.

Von Stefan Tretropp