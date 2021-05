Gasleck bei Baustelle: Sperrungen in der Rostocker Innenstadt

Rostock

Auf einer Baustelle in der Rostocker Innenstadt ist es am Dienstagabend zu einer Gas-Havarie gekommen. Aus einem Leck in einer Baugrube strömte das giftige Gas aus, es gab zeitweise Behinderungen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 18.15 Uhr von der Feuerwehr über die Havarie verständigt. Das Gas trat aus der Baustelle am Patriotischen Weg, Ecke Lange Straße aus.

Polizei sperrt den Bereich ab

Mehrere Streifenwagen der Polizei sperrten den Gefahrenbereich für Fußgänger und Autofahrer mit rot-weißem Band ab. Auch der Straßenbahnverkehr kam in diesem Bereich vollständig zum Erliegen, Autofahrer mussten Umleitungen in Kauf nehmen, da auch der angrenzende Kanonsberg gesperrt wurde.

Mehrere Fahrzeuge von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr kamen zum Einsatz. Erkundungstrupps nahmen Messungen vor. Der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Michael Allwardt, bestätigte, dass es zu einem Gasaustritt aus der Baugrube kam.

Sperrungen in der Rostocker Innenstadt bis 20 Uhr

Der Absperr-Radius betrug 50 Meter. Mitarbeiter des Gasversorgers mussten ebenfalls zur Einsatzstelle ausrücken. Sie konnten durch das Absperren der Leitungen verhindern, dass weiteres Gas austrat.

Die Sperrungen hatten bis etwa 20 Uhr Bestand, erst dann konnte der Einsatz beendet werden. Die Ursache der Havarie muss nun von den Fachmännern ergründet werden.

Von RND/Stefan Tretropp