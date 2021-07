Bentwisch

Die Havarie einer Gasleitung hat am Dienstag zu einem großen Einsatz der Feuerwehr in Bentwisch bei Rostock geführt. Nach Angaben der Polizei wurde bei Erdarbeiten in der Goorstorfer Straße gegen 15 Uhr eine Versorgungsleitung so stark beschädigt, dass Gas austrat.

Feuerwehr und Polizei sperrten die Straßen im Umkreis unverzüglich ab. Die Kita „Zwergenhaus“ wurde vorzeitig geschlossen, die Kinder durch ihre Eltern abgeholt. Aus einem angrenzenden Wohngebiet wurden über 20 Anwohner evakuiert und auf einem Sportplatz in der Nähe durch Kräfte der Feuerwehr betreut.

Eine Firma reparierte die beschädigte Gasleitung. Nach etwa zwei Stunden konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Häuser. Die Absperrungen wurden ebenfalls aufgehoben.

Die Feuerwehr Bentwisch war mit etwa 14 Kameraden im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.

Von OZ/rb