Gassigruppen in der Corona-Krise: Hundebesitzer müssen mehr Rücksicht nehmen

Als ich heute mit den beiden Hunden durch unser Fischerdorf in Rostock Lütten Klein lief, dachte ich, ich falle vom Glauben ab. Es war gerade einmal 11.15 Uhr und der Park war brechend voll. Bei schönem Wetter ist dies tatsächlich keine Seltenheit.

Als ich aber sah, wie vor allem Hundebesitzer angesichts der aktuellen Corona-Pandemie mit anderen Hunden und Mitmenschen agieren, fragte ich mich ganz sarkastisch, ob denn Hundebesitzer nicht von der Gefahr durch Covid-19 betroffen wären.

Hunde stehen auch sehr nah beieinander

Der Park am Rostocker Fischerdorf gibt viel Platz her, sodass zwei Meter Abstand leicht umzusetzen sind. Leider habe ich das Gefühl, dass einige Hundebesitzer und Spaziergänger „vergessen“ haben, dass unsere Notsituation immer noch besteht. Nur weil Regelungen und Einschränkungen schrittweise aufgehoben werden, ist noch längst nicht alles wieder in Ordnung.

Heute Vormittag dachte ich, von Hundebesitzern überrannt zu werden. Aber nicht, weil es so viele waren, sondern weil sie in Scharen kamen. Mehrere Hunde frei, Menschen dicht beieinander. Gemeinsam saßen sie auf den Bänken in mittelgroßen Gruppen, während ihre Hunde wild umherrannten und von jedem angefasst wurden.

Man muss dazu sagen: Hunde und Katzen sind keine Überträger von Covid-19. Wenn jedoch eine infizierte Person deinen Hund intensiv streichelt und du deinen Hund gleich im Anschluss daran ebenfalls anfasst, besteht die Gefahr, dass übertragene Covid-19-Viren auf dem Fell deines Hundes liegen. Aktuell ist es leichtsinnig, seinen Hund von mehreren fremden Menschen knuddeln zu lassen und fremde Hunde selbst zu knuddeln.

Wenn Gassigeher zu Gassigruppen werden

Es ist natürlich kein Problem, wenn viele Hundebesitzer gleichzeitig spazieren gehen, solange sie dies nicht dicht an dicht tun, sondern den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand wahren. Mir scheint es, als wäre diese Nachricht im Rostocker Fischerdorf nicht angekommen oder einfach vergessen worden. Auf unserer normalen Strecke, die circa 45 Minuten dauert, begegneten mir heute drei Hundegruppen à fünf Personen mit jeweils ein bis zwei freilaufenden Hunden.

In einer Hundegruppe spazieren gehen, ist auch auf sicherem Wege möglich. Nämlich indem wir versuchen; die Abstandsregeln einzuhalten. Da das Rostocker Fischerdorf ein weitläufiger Park mit breiten Wegen ist, eignet er sich perfekt, um „Corona-sicher“ gemeinsam spazieren zu gehen.

Kann auf Dauer nicht gut gehen kann

Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass die Corona-Maßnahmen schrittweise gelockert werden. Das gesellschaftliche Leben erwacht wieder zum Leben. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin so gesund, sicher und geschützt unseren Alltag leben können. Meine Sorge ist nur, dass zu viele Menschen zu schnell vergessen, in welcher Situation wir stecken und Abstandsregeln missachten.

Auch in einem großem Hundepark kann Covid-19 übertragen werden, wenn Menschen keine Rücksicht aufeinander nehmen. Erneute Infektionen aufgrund von Leichtsinn führen leider zwangsläufig dazu, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wieder verschärft werden. Wir sitzen alle im selben Boot. Letzten Endes können wir nur gemeinsam die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen.

Von Denise Avellan