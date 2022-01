Gastro-Meile Rostocker Stadthafen: Blauer Esel bald auch an der Kaikante

Rostock

Italienisch, ein gutes Steak und frischen Fisch können Rostocker und Besucher am Kempowskiufer im Stadthafen bekommen, wenn sie es sich kulinarisch mal so richtig gut gehen lassen wollen. Und künftig sollen sie auch die gehobene Küche, die sie bereits aus der Innenstadt kennen, direkt an der Kaikante genießen können. Denn dort wollen Miro und Melanie Germanotta, die in der Eselföterstraße das Restaurant „Blauer Esel“ betreiben, einen weiteren Standort aufbauen.

Gehobene europäische Küche ohne viel Chichi

Knapp 160 Gäste sollen auf zwei Etagen Platz in dem Haus finden, das direkt neben dem Hafenrestaurant Borwin gebaut wird. Rund 100 weitere Gäste wollen der gebürtige Sizilianer und seine Frau dann ab dem Sommer 2023 im Außenbereich bewirten. Schon jetzt klügeln Germanotta und sein Küchenchef Johannes Roselt die Speisekarte aus. „Gehobene europäische Küche“ soll es geben, bei der die Gerichte ohne viel Chichi auf das Wesentliche reduziert werden, so Roselt – Nordic Cuisine, nennen das die Fachleute.

Es werde vegetarische und vegane Gerichte geben, so wie es die Gäste aus dem „Blauen Esel“ in der Innenstadt kennen. „Was das angeht, wollen wir Vorreiter in Rostock sein. Die Nachfrage steigt immer mehr und die Tendenz wird sich auch weiter dahin entwickeln“, sagt der Küchenchef. Natürlich werde es aber auch Fisch und Fleisch geben.

Genauso nordisch wie die Küche soll auch das Ambiente werden, skizziert Architekt Christian Klein von Ocean Architects. Die Inneneinrichtung soll „nicht aussehen wie in irgendeinem weiteren Hafenrestaurant“, sondern rustikal, skandinavisch – mit viel Holz, Schafwolle und gedrehten Seilen. Damit hebt sich der „Blaue Esel am Hafen“ deutlich von seinem durchgestylten Bruder in der City ab.

Die Inneneinrichtung des Blauen Esels am Hafen soll rustikal, skandinavisch werden – mit viel Holz, Schafwolle und gedrehten Seilen. Quelle: Ocean Architects

Doch genau das ist die Idee, sagt Betreiber Miro Germanotta. An den verschiedenen Standorten werden unterschiedliche Konzepte verfolgt. Der im Sommer 2019 in der Eselföterstraße eröffnete Laden soll künftig ein Fine-Dining-Restaurant sein, im Stadthafen dann gehobene Küche serviert werden. Moderne Hausmannskost gibt es dagegen im „Bistro und Broiler“ im Osthafen, das erst vor einem Jahr den Betrieb in einer alten Kantine aufgenommen hat. Insgesamt beschäftigen der 59-Jährige, der lange Jahre als Prokurist für Aida Cruises gearbeitet hat, und seine Frau derzeit 46 Mitarbeiter inklusive Aushilfen, wie er sagt.

Alte Baracke weicht zwei neuen Gebäuden

Einfügen wird sich der dritte Blaue Esel am Rostocker Stadthafen in ein Ensemble aus zwei neuen Gebäuden, dem Ocean’s End. Errichten lassen will die Investor Jens Sieder dort, wo jetzt noch eine alte Baracke steht, in der seit Jahren nicht mehr viel passiert ist. Sobald die Baugenehmigung da ist, soll der Flachbau weichen.

Idealerweise soll das sogar noch im Februar passieren, so Sieder, definitiv aber, bevor in den Nachbarhäusern – dem Borwin und dem italienischen Restaurant Bella Vista – die Saison beginnt. Denn deren Gäste sollen möglichst nicht gestört werden.

Die alte Baracke am Rostocker Stadthafen soll zwei neuen Gebäuden weichen. In Ocean's End werden Büros und Gastronomie unterkommen. Quelle: katrin zimmer

Die beiden neuen Häuser wollen Sieder und Co-Inhaber Sebastian Braun für rund sechs Millionen Euro in etwas mehr als einem Jahr hochziehen. Die meisten Baufirmen für den Auftrag hätten sie bereits gefunden, der Großteil stamme aus der Region. Zuerst fertig werden soll das Haus 2, das an das Borwin anschließt und den Blauen Esel beherbergen soll. „Wir wollen bis Mitte 2023 erstmal die Gastronomie und die öffentlichen Einheiten fertigstellen. Einige Büros kommen dann vielleicht ein bisschen später“, so Sieder.

Die kommen hauptsächlich in Haus 1 unter, seien erst zu einem geringen Teil vermietet, viele Flächen noch zu haben. Auch ein Bistro und ein Eiscafé sollen in Ocean’s End Platz finden. Diesbezüglich würde derzeit aber noch mit potenziellen Betreibern verhandelt, weshalb er sich noch bedeckt halten wolle, so der Investor.

Direkt neben dem Restaurant Borwin im Stadthafen will ein Rostocker Investor zwei neue Gebäue errichten. Darin entstehen Büros und die neue Filiale des Restaurants Blauer Esel. Der Titel des Projekts: Ocean’s End. Quelle: Grafik: Ocean Architects

Wenn die Baracke abgerissen ist, sollen die beiden neuen Gebäude so errichtet werden, dass eine „Sichtachse vom Burgwall“ bleibt, sagt Architekt Klein. Durch den rund sechs Meter breiten Durchgang könne man dann von der Marienkirche bis zur Warnow hinunterblicken, statt wie bisher auf eine Mauer. Um das möglich zu machen, hätten die Investoren ganz bewusst auf mehr Fläche verzichtet. Und auch auf Parkplätze vor dem Haus, damit die Flaniermeile am Stadthafen nicht zugeparkt werde.

Gäste des neuen Blauen Esels sollen perspektivisch also besser zu Fuß in den Hafen kommen. Dafür sei auch eine neue Ampel über der L 22 Am Strande auf Höhe des Burgwalls angedacht, so Sieder. Die entsprechende Planung und Umsetzung müsste allerdings die Hansestadt übernehmen. Gleiches gilt für die Sanierung der maroden Kaikante vor den Restaurants. Wenn die neu gemacht wird, wollen auch er und sein Co-Inhaber in neue Steganlagen für die Marina an Ocean’s End am Kempowskiufer investieren, so Sieder.

Bereit zum Einzug soll Ende 2023 dann auch das historische Silo 1 sein. Das saniert derzeit der Windanlagenhersteller Eno Energy. Auf rund 2200 Quadratmetern sollen Büros entstehen, dazu Geschäfte und ein weiteres Restaurant.

Von Katrin Zimmer