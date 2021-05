Rostock

Seit Oktober letzten Jahres haben sie sich nicht gesehen, die Zwergs aus Rostock und Eckernförde. Nun sitzen der 83-jährige Helmut Zwerg und sein Sohn Thomas mit Familie gemütlich beisammen im Biergarten der „Trotzenburg“. Matjes und Spareribs, Bier und Wein – Opa lädt ein. „Es ist endlich wieder eine schöne Abwechslung, rauskommen, bedient und verköstigt zu werden“, sagt der Rostocker. „Und natürlich ist es toll, dass die Kinder und Enkelinnen aus Schleswig-Holstein dabei sind.“

Fass Bier am Tisch: Das erste frisch Gezapfte seit einem Jahr

Zwei Tische weiter sitzt neben der guten Laune ein ganzes Bierfass mit am Tisch. Jan Lübbe aus Rostock ist der „Einschenker“ für die Freundesrunde, die nicht lange gefackelt und sofort einen Tisch und ein Fass Bier in der „Trotze“ bestellt hat. „Das erste frisch Gezapfte seit einem Jahr“, sagt Stefan Ewel, „Prost!“. „Endlich wieder ein bisschen Freiheit. So langsam hat das Leben wieder einen Sinn“, erklärt Lübbe lachend. Dann kommt auch schon das Essen, große Portionen Schnitzel, Haxe, Biergartenplatte.

Gut gefüllt ist der Biergarten der Trotzenburg am Pfingstsonntag. Quelle: Ove Arscholl

Auch die Rostocker sind nach gefühlt ewigen Schließzeiten der Restaurants und Kneipen ausgehungert. Viele haben gleich Tische reserviert, nachdem bekannt wurde, dass die Gastronomie ab Pfingstsonntag wieder öffnen kann. Seit 11 Uhr hat die „Trotzenburg“ im Barnstorfer Wald geöffnet. Drinnen werden Tests und Impfausweise kontrolliert, draußen müssen sich die Gäste nur mit Luca-App oder Formular eintragen. „Das gesamte Personal hat Dienst“, erklärt Restaurantleiterin Nicole Köthe, „alle sind froh und glücklich, endlich wieder arbeiten zu dürfen.“ Kleine Regenschauer schrecken die Gäste nicht, unter Sonnenschirmen genießen sie die Spezialitäten des Brauhauses.

Spontan ins Café und Kuchen vom echten Teller

Henrike Wunderow ( l.) und Malwina Swiacka sind spontan ins Café eingekehrt. Quelle: Ove Arscholl

Die Café-Bar Jan und Mitch hat am Pfingstsonntag früh um 10 Uhr die Türen geöffnet. „Wir hatten eine Reservierung zum Frühstück“, erzählen Tom Venzler und Sabine Tropschuh am Tresen. Ansonsten kämen die Gäste noch „verhalten“. Henrike Wunderow (32) und Malwina Swiacka (32) sind auf einem Spaziergang durch die Stadt spontan ins Café in der Breiten Straße eingekehrt. „Wir hatten uns darauf gefreut, und es ist auch mal wieder schön, ein Stück Kuchen von einem echten Teller statt von der Pappe zu essen“, sagt Swiacka.

Eineinhalb Wochen lang haben sich die Mitarbeiter des Selbstbedienungscafés auf die Eröffnung vorbereitet: Saubermachen, Umräumen, Ware bestellen, Terrasse aufbauen. „Jetzt haben wir einfach wieder große Lust, guten Kaffee zu verkaufen und mit den Leuten zu reden“, erklärt Sabine Tropschuh. Im Innenbereich ist die Reservierung ein Muss, Impf- und Testnachweise sind vorzuzeigen. Vor dem Café können die Gäste so Platz nehmen. „Hygieneregeln sind natürlich einzuhalten“, sagt Tropschuh und verweist auf Maskenpflicht, Abstände, Luca-App.

Leon’s Team: Endlich zweigen, was wir drauf haben

Im Steakhaus Leon’s am Hopfenmarkt sind die Tische zur Mittagszeit gut besetzt. Tests und Impfausweise werden vorgezeigt. „Die Gäste bestellen, was sie lange vermisst haben“, sagt Restaurantchefin Stephanie Tallodi. Steaks, Burger, Rippchen, Leber und frischer Spargel sind besonders angesagt. In der Küche herrscht Hochbetrieb, die Kellner balancieren die Tabletts. „Alle freuen sich riesig, wieder arbeiten zu können“, betont Inhaber Dittmar Birkhahn. „Endlich können wir wieder zeigen, was wir drauf haben.“

In der Küche vom Steakhaus „Leon's“ bereiten Dieter Matweev (v. l.), Michael Finck und Wissam Dahdal Fleischgerichte für die Gäste zu. Quelle: Ove Arscholl

Gastronom erwartet eine starke Saison

40 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, zu dem auch drei kleine Hotels mit insgesamt 96 Betten im Umfeld gehören. Alle waren während des Lockdowns in Kurzarbeit. „Diese staatlichen Hilfen haben uns sehr unterstützt“, sagt Birkhahn, der die Gelder noch aufgestockt hat. Niemand wurde gekündigt. „Im Gegenteil, wir haben noch Personal eingestellt“, berichtet der Unternehmer. In der Hoffnung auf eine gute Nachfrage und Erfahrungen aus dem Vorjahr. „Wir erwarten eine starke Saison. Viele Leute werden in Deutschland Urlaub machen, sie wollen gut essen gehen und sich verwöhnen lassen“, ist sich der 68-Jährige sicher.

„Wir hatten ein bisschen Lampenfieber, waren zum Start alle positiv nervös.“ Stephanie Tallodi, Restaurantchefin im Leon’s. Quelle: Ove Arscholl

Eine Woche lang hat sich das Team auf die Eröffnung vorbereitet, „den Geruch der letzten sieben Monate raugekehrt“. Zum Neustart waren alle Kollegen „positiv nervös“, beschreibt es Restaurantleiterin Tallodi. „Wir hatten ein bisschen Lampenfieber.“ Deshalb ist die Mannschaft auch in größerer Zahl aufgelaufen. „Wir nehmen uns Zeit für die Gäste, wollen sie an die Hand nehmen, das ganze pandemiebedingte Prozedere vor allem unseren älteren Besuchern gut erklären“, sagt Tallodi. „Es ist ein Lernprozess für alle.“ Auch für die nächsten Tage gibt es schon etliche Reservierungen, die für Tische im Außenbereich allerdings nicht nötig sind.

Die OZ-Leser Denise Ziehm (31) aus Bad Doberan und Stefan Müller (32) aus Güstrow haben ein Essen im Steakhaus „Leon’s“ gewonnen und lassen sich am Pfingstsonntagabend hier richtig verwöhnen. Auch für das Brauhaus Trotzenburg und das Restaurant Burwitz am Neuen Markt hatte die OZ Essengutscheine verlost.

Nicht alle Gaststätten in der Hansestadt sind am Pfingstwochenende gestartet. Doch der Hunger der Rostocker ist groß, nach vielen Monaten Abstinenz endlich mal wieder ausgehen zu dürfen, sich bekochen lassen und von richtigen Tellern essen zu können. „Das tut gut“, spricht Denise Ziehm vielen aus der Seele.

Von Doris Deutsch