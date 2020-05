„Geburt eines Tragwerks“: Experte verrät erste Details der neuen Warnow-Brücke in Rostock

Rostock

Es war ein „schönes Zurückkommen“ nach Rostock. Schon an der Iga 2003 plante er mit: Der weltweit renommierte Bauingenieur Prof. Mike Schlaich, Sohn des nicht minder namhaften Prof. Jörg Schlaich, war am Mittwoch zum „ Arbeitsgespräch“ in der Hansestadt zu Gast. Thema: Die Warnowbrücke, die im Zuge der geplanten Bundesgartenschau 2025 entstehen soll.

Bis zu 600 Meter lang, soll diese künftig im Rostocker Oval den Stadthafen mit Gehlsdorf verbinden. Die Baukosten in Höhe von rund 25 Millionen Euro werden zu 80 Prozent vom Bund getragen.

Fachmann für filigrane Fußgängerbrücken

„Wir wollen diese Brücke als zentralen Punkt für die Rostocker erschaffen“, erklärte Prof. Schlaich. Gemeinsam mit dem Hansestädter Buga-Planer Matthias Horn kam der Fachmann für filigrane Fußgängerbrücken zum Kempowski-Ufer im Stadthafen. Dahin, wo die Überführung die Warnow queren soll und wo derzeit zwei Buga-Werkstattcontainer Bürgerinnen und Bürger einladen, über die geplanten Stadtentwicklungsprojekte und die Bundesgartenschau 2025 zu diskutieren.

Im Moment befinde man sich in der Vorplanungsphase für die Brücke, so Prof. Schlaich. Ideen würden zusammengetragen, durchgespielt, verbunden. Fest steht: Die Brücke wird für Fußgänger und Radfahrer sein, soll sich „elegant und leicht“ ins Stadtbild einpassen und sich über der Fahrrinne für beliebig hohe Schiffe öffnen lassen. Ob dies drehend zur Seite oder als Klappbrücke geschieht, wird die weitere Planung zeigen. Kleine Boote werden auch unter der geschlossenen Brücke hindurch segeln können.

Dieses Mal muss die Brücke keinen Monsun aushalten

Schaich sprach auch „von der Geburt des Tragwerks“, vor der man stehe: „Wahrscheinlich geht es in Richtung Stahlkraft. Stahl ist leicht und langlebig“, so der Experte, der als einer der Geschäftsführenden Gesellschafter das vom Vater begründete Unternehmen „sbp – schlaich bergermann partner“ führt.

Mike Schlaich agiert in der ganzen Welt, hat unter anderem in Indien Brücken errichtet, die den Wassermassen des Monsuns standhalten müssen. Eine Brücke für die Hansestadt sei da vergleichsweise wenig „dramatisch“.

Einbezogen werden müssen lokale Gegebenheiten. In Rostock etwa werde nicht vorrangig Schlickgrund in der Warnow zu beachten sein – „wir wissen heute, wie man tief gründet“ –, sondern das salzige Meeresklima. Die Frage nach der Dauerhaftigkeit des Bauwerks sei zu beantworten. Oder auch, wie die Brücke des Nachts beleuchtet werden solle.

Reichen die 25 Millionen Euro?

Werden Radler auf einer eigenen Spur ans andere Ufer gelangen? Auch da ist noch nichts festgezurrt. Erstmal müsse über die Breite der Überführung entschieden werden. Sechs Meter stehen im Raum.

Reichen 25 Millionen Euro, um das Bauwerk zu realisieren? Prof. Mike Schlaich bejahte dies. Die Summe liege für eine Klapp- beziehungsweise Drehbrücke in den geplanten Ausmaßen im üblichen Bereich. Zur Information: Pro Quadratmeter kostet der Bau einer solchen etwa doppelt so viel wie der einer „einfachen“ Brücke. Für die Wartung fallen später pro Jahr etwa 0,5 bis ein Prozent der Baukosten an.

Bis 2025: „Knapp, aber machbar“

Die Innenanbindung von Stadtteilen, wie in diesem Fall durch die Warnowbrücke, ergänzte Buga-Planer Horn, sei immer immer günstiger, als die Außenanbindung. Auch der Einsatz von E-Fähren wäre insgesamt teurer.

Wie lange es dauern wird, bis die Rostocker und ihre Gäste über die Warnow schreiten oder radeln können, steht noch nicht fest. Matthias Horn: „Auf jeden Fall natürlich zur Buga. Es ist knapp, aber durchaus machbar.“

Inwiefern dann auch Rostocks maritime Traditionen eine Rolle bei der Gestaltung der Warnowbrücke spielen könnten, ist ein Extrathema. Der Bund zahlt für die Brücke und fordert „Kunst am Bau“. „Diese wird es geben“, so Horn.

Von B. Schwarz