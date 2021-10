Geburtstagsparty in Güstrow artet aus: 2 Verletzte und eine Anzeige

Güstrow

Am 09.10.2021 kam auf einer Geburtstagsparty in Bülower Burg gegen 02:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach gemeinsamen Alkoholgenuss kam es zu einem Streit zwischen Gast und Gastgebern. Als eine Frau aus der Runde den Streit schlichten wurde, trat ihr die Besucherin in den Bauch, eine weitere Frau erhielt einen Tritt ins Gesicht. Die Geschädigten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus Güstrow gebracht.

Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Gegen die Beschuldigte wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Mit dem Polizeieinsatz war die Party beendet.

Von ots / OZ