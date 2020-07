Gedenkspiel für verstorbenen Fußballer in Rostock: „Er wird uns von oben unterstützen“

Rostock

Michael Lau steht im Mittelkreis. Der Präsident des FSV Bentwisch trägt das Trikot mit der Nummer 8. „Katze“ steht groß auf dem Rücken geschrieben. „Katze“ ist der Spitzname von Florian Karsch, der plötzlich und unerwartet verstorben ist.

„Die Nachricht von ,Katzes’ Tod hat uns völlig aus der Bahn geworfen“, sagte Lau. Der Vereinschef beschreibt den Mittelfeldspieler als „einen Menschen, der seine Arbeit liebte, der mit seinen Freunden um die Ecken zog und der seine Leidenschaft, den Fußball, lebte“.

Erster Kick nach der Corona-Pause

Der FSV veranstaltete am Sonnabendnachmittag ein Gedenkspiel für Florian Karsch. Der Landesligist testete gegen die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock. Für Axel Rietentiet (51), den Trainer der Hansa-Reserve, war die Teilnahme selbstverständlich: „Ich habe Florian ein Jahr trainieren dürfen. Meine Tochter ist in seine Parallelklasse gegangen. Da war es für mich eine Selbstverständlichkeit und Ehrensache.“

Mit einem kleinen Altar neben dem Kiosk gedachte der FSV Bentwisch seinem verstorbenen Mittelfeldspieler. Quelle: Stefan Ehlers

Für beide Teams, die in Trauerflor aufliefen, war es der erste Kick nach der Corona-Pause. Das Ergebnis – Hansa gewann 3:2 (2:1) – war nebensächlich. Im Mittelpunkt stand Florian Karsch, „der leider nicht mehr unter uns weilt“, bedauerte Rietentiet.

Karsch wurde nur 24 Jahre alt

Florian Karsch war am 10. Juni bei einem Sportabzeichenlauf über 3000 Meter, den er im Rahmen seines Polizeidienstes absolvierte, zusammengebrochen. Wenige Stunden später verstarb er im Krankenhaus. Karsch wurde nur 24 Jahre alt.

Am Anzeigeturm prangte ein riesengroßes Porträtfoto von ihm. Gleich neben dem Kiosk war ein kleiner Altar aufgebaut – mit Kerzen, Blumen, Trikots und einem Bild. Aus den Lautsprechern ertönte „Katzes“ Lieblingssongs: „Für immer jung“ von Bushido und Karel Gott, „You'll Never Walk Alone“ von Gerry & The Pacemakers und „Nur zu Besuch“ von den Toten Hosen.

Schweigeminute für verstorbenen Fußballer

Mit einer Schweigeminute gedachten beide Mannschaften und die 300 Besucher dem verstorbenen Spieler. „Das war ein würdiges Abschiednehmen“, sagte FSV-Spieler Stefan Geers (35). Auch Meike, die Freundin von Florian Karsch, war sichtlich bewegt. „Das kann man kaum in Worte fassen – das ist unglaublich schön“, sagte sie. Der Verein habe weder Kosten noch Mühen gescheut, fügte die 23-Jährige hinzu. „Schon die Trauerfeier war riesig. Man kann den Verantwortlichen gar nicht genug danken. Sie lassen Flori immer wieder leben.“

Gedenkspiel für Florian Karsch. Sichtlich emtionalisiert bei der Schweigeminute - die Bentwischer Tim Pergande, Philipp Berndt und Tobias Vogt (von links). Quelle: Johannes Weber

Florian Karsch, der im Nachwuchsbereich für Hansa kickte, war in der Bentwischer Truppe beliebt. Beim Fußball gab er immer alles. Außerhalb des Platzes liebte er Partys und machte Späße.

Mehrere Schicksalsschläge

Doch sein Leben war nicht immer lustig. Karsch musste mehrere Schicksalsschläge verkraften. Als er fünf war, starb seine Mutter. Vor zwei Jahren musste er zusammen mit seinem Bruder Johannes den Vater zu Grabe tragen. „Flori hat von klein auf Fußball gespielt. Der FSV war seine Familie“, erzählte Meike.

Der Verein werde „Katze“ in bleibender Erinnerung behalten, versicherte Michael Lau. Das Trikot mit der Nummer 8 hing am Sonnabend in der Kabine. Florians Sachen lagen auf seinem angestammten Platz. „Gedanklich werden wir immer mit zwölf Mann auflaufen. Unsere Nummer 8 wird uns von oben unterstützen.“

Von Stefan Ehlers und Ben Brümmer