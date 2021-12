Der Verlust eines Kindes ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Als Zeichen der Erinnerung werden am Sonntag um 19 Uhr weltweit Kerzen entzündet. Kindstod und Fehlgeburten sind Tabuthemen, dabei ist es für die Betroffenen wichtig, über den Verlust und die Trauer offen zu reden. Welche Gedenkveranstaltungen es in Mecklenburg gibt.