Dieser Urlaub an der Ostsee hat das Leben von Günter R.* radikal verändert. Nicht das schöne Wetter, interessante Bekanntschaften oder das komfortable Hotel prägen die Erinnerung an den Sommer 2018 in Warnemünde. Nein, der promovierte Chemiker verlor in jenem Sommer sein linkes Bein, amputiert an der Universitätsmedizin Rostock.

Ursache war eine Vibrionen-Infektion, die sich der Rheinländer beim Baden oder Wasserwaten vor Warnemünde zugezogen hat. Offenbar reichte ein kleiner Mückenstich am linken Fußknöchel an einem lauen und entspannten Sommerabend auf dem Hotelbalkon aus. Über die kleine Wunde müssen die fleischfressenden Bakterien in den Körper eingedrungen sein, mutmaßt Günter R., der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, heute. Eine andere Erklärung hatten weder Ärzte noch die Familie.

18 Menschen erkrankten 2018 an Vibrionen, drei starben

Der Urlauber aus Bergisch Gladbach gehört zu jenen 18 Menschen, die sich im vergangenen Sommer an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern mit dem gefährlichen Keim infizierten. Trotz dieses schweren Schicksals wirkt R. heute erleichtert. „Ich hatte noch Glück“, sagt er mit Blick auf die drei Menschen, die 2018 an einer Vibrionen-Infektion starben. „Ich habe nur mein Bein verloren, aber nicht mein Leben.“

Der Bergisch Gladbacher gehörte nicht zur Risikogruppe

Mit seiner Leidensgeschichte wollen der 70-Jährige und dessen Tochter Tatjana P.*, die als Ministeriumsreferentin in Berlin arbeitet, aufrütteln. „Mein Vater gehörte nicht zu der Risikogruppe der immungeschwächten, chronisch kranken Personen und er hatte auch keine größeren Wundverletzungen“, erzählt die 42-Jährige. Sie und ihr Vater wollen, dass die Behörden Badende offensiver über die Risiken durch Vibrionen an der Ostsee informieren. „Ich glaube, dass die Gefahr von den zuständigen öffentlichen Stellen zu sehr heruntergespielt wird, um den Tourismus nicht zu gefährden.“ Günter R., der zuletzt in der Marketingabteilung der Bayer AG arbeitete, fuhr bis zum Urlaub in Warnemünde täglich 50 Kilometer Rad. „Ich war topfit, mein Bluthochdruck war gut eingestellt. Ich hatte keinen Diabetes. Ich hatte keine Leberprobleme. Ich hatte einen gesunden Immunstatus.“

Von Stunde zu Stunde ging es ihm schlechter

Dass irgendetwas mit ihm nicht stimmte, spürte der Ostsee-Liebhaber am 3. August, dem vorletzten Urlaubstag. R. ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Mückenstich und ein ausgedehnter zweistündiger Spaziergang an der Wasserkante, den er am Vortag mit seiner Frau unternahm, mit seinem Unwohlsein zusammenhängen könnten. Der damals 69-Jährige muss sich übergeben, er bekommt Schüttelfrost. Vielleicht ein Infekt, eine Magenverstimmung, denkt R. Schon am 4. August – das Paar wollte nach zwölf erlebnisreichen Urlaubstagen planmäßig die Rückreise antreten – geht es R. zusehends schlechter. Am Frühstückstisch zeigt der Rheinländer erste Ausfallerscheinungen. Seine Aussprache ist verwaschen. Seine Hände beginnen zu zittern. Er schüttet sich das Wasser über das Hemd.

R. kommt als Notfall ins Uni-Klinikum Rostock. Die Ärzte tippen auf einen Schlaganfall oder ein Aneurysma, schieben ihn in das MRT, schließen eine neurologische Erkrankung aus. Die Internisten entdecken die Entzündung am Fuß und beginnen wegen des Verdachts auf eine Wundinfektion sofort eine Antibiotikatherapie. Zweimal, am 5. und 6. August, räumen die Chirurgen den Wundherd aus. Dennoch: Der Gesundheitszustand des sonst so fitten Rentners verschlimmert sich von Stunde zu Stunde.

Ärzte treffen die richtige Entscheidung

Ärzte auf der Intensivstation ringen um das Leben des Mannes. Er fällt in einen schweren septischen Schock, vier Tage nach den ersten Symptomen nehmen die Chirurgen dann das Bein des Mannes ab. Wochenlang stand auf der Kippe, ob R. überhaupt überlebt. Inzwischen hat auch die mikrobiologische Untersuchung Gewissheit gebracht. Der Rheinländer infizierte sich mit dem an der Ostseeküste vorkommenden Keim Vibrio vulnificus. Erst am 18. August erwacht R. aus dem künstlichen Koma.

Tochter Tatjana P. geht es nicht darum, die Klinik anzuklagen. „Den Ärzten ist kein Vorwurf zu machen“, sagt sie. Von Anfang an seien die Mediziner in der Universitätsklinik dem Verdacht auf eine Vibrionen-Infektion nachgegangen. „Wir hatten das Gefühl, in sehr guten Händen zu sein.“ Nein, die Berlinerin ist wütend, dass die Behörden Touristen offenbar nicht ausreichend über die Gefahren informieren. „Wenn mein Vater gewusst hätte, dass schon ein Mückenstich ausreicht, um sich mit dem Keim zu infizieren, wäre er wahrscheinlich vorsichtiger gewesen.“ Die Aussage des Direktors des Lagus, Heiko Will, dass die Infektionen und Todesfälle in diesem und im letzten Jahr nur die Risikogruppe getroffen hätten, findet sie deshalb „erstaunlich“.

Urlauber sollten von den Risiken erfahren

Günter R. kämpft sich seit der Amputation zurück ins Leben. Drei Wochen nach der OP beginnt die Reha, zunächst in Plau am See, dann in einer Reha-Klinik im Rheinland. Ende November darf er endlich nach Hause. Anfang 2019 beginnt er die Physiotherapie, bekommt eine Prothese, lernt mit Krücken zu laufen. Seit wenigen Wochen versucht er es ohne Gehhilfen. „Inzwischen schaffe ich 14 Meter am Stück“, berichtet er.

Panikmache liegen ihm und seiner Tochter fern. Doch die Urlauber an der Ostsee müssten erfahren, dass das Baden im Meer auch Risiken birgt. „Es gibt keine einhundertprozentige Sicherheit“, so die Berlinerin. Dass sich ihr Vater infiziert habe, sei Teil des Lebensrisikos. „Aber ich möchte doch mein Lebensrisiko kennen“, sagt die 42-Jährige. Das tragische Schicksal hat nicht nur das Leben des heute 70-Jährigen verändert, sondern auch die Sicht von Tochter Tatjana auf die Ostsee. Im Jahr 2015 heirateten sie und ihr Mann auf der Insel Rügen. Auch in diesem August wird das Paar wieder an die Küste reisen. „Im Meer baden werde ich dann aber nicht mehr“, sagt sie. „Ich weiß, dass das rational nicht erklärbar ist. Aber die Ereignisse im vergangenen Sommer waren zu prägend für mich.“

Günter R. wünscht sich, dass Ostseeurlauber von den im warmen Badewasser lauernden Gefahren erfahren. „Es sollten Schilder an den Strandaufgängen aufgestellt werden, die Urlauber über Vibrionen informieren, auch darüber, dass die statistische Häufigkeit einer Infektion gering ist.“ Urlauber, die Erbrechen und Durchfall haben, sollten wissen, dass es sich auch um eine lebensgefährdende Vibrio-Infektion handeln könnte und sollten sofort den Arzt aufsuchen. „Zum Glück bin ich in eine Klinik geraten, die bereits für den Keim sensibilisiert war.“ Der Bergisch Gladbacher will sich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn er nicht am Frühstückstisch im Hotel, sondern hinter dem Lenkrad auf der Autobahn das Bewusstsein verloren hätte oder an Ärzte geraten wäre, die nicht sofort auch eine Vibrionen-Infektion im Verdacht für seine Erkrankung hatten.

* Die vollständigen Namen und Anschriften der Personen liegen der Redaktion vor.

Martina Rathke