Gefährliche Spielwelten: So oft verletzten sich Kinder in MV

Es sollte ein schöner Kindergeburtstag sein, der in der Notaufnahme endet: Zwei Jungen aus dem Ostseebad Nienhagen ( Landkreis Rostock) rasseln beim Trampolin-Springen in der Flip-Out-Arena in Rostock so sehr mit den Köpfen zusammen, dass einer ärztlich behandelt werden muss. Der Zehnjährige zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, der andere hatte eine aufgeschlagene Lippe.

Das ist kein Einzelfall: Wie die Rostocker Rettungsleitstelle mitteilt, sind in diesem Jahr bereits 25 Notrufe wegen eines Unfalls in der Trampolin-Arena eingegangen. „Eine der schwersten Verletzungen war eine Gesichtsverletzung mit Zahnverlust“, sagt Stefan Kieckhöfer vom Brandschutz- und Rettungsamt. Im gleichen Zeitraum rückten die Rostocker Rettungskräfte auch 15-mal wegen Verletzungen in Schwimmhallen aus, zwölfmal in Boulder-Anlagen, fünfmal in Fitnessstudios und zweimal in den Kletterwald.

Zu wenig Übung

„Mit der steigenden Zahl der entsprechenden Sporteinrichtungen steigt auch die beobachtete Verletzungsfrequenz“, sagt Professor Thomas Mittlmeier, Geschäftsführender Direktor der Chirurgischen Klinik der Unimedizin Rostock. Grund: „Mit zunehmender Besucherzahl steigt der Anteil derer, die diesen Sport einmal ausprobieren wollen – ohne dass hierbei die Grundlagen der Technik und eben auch des kontrollierten Absprungs und Stürzens bekannt sind“, so Mittlmeier.

Typisch seien Verletzungen an Knie- und Sprunggelenken, Brüche, Verletzungen der Bänder bis hin zu offenen Frakturen, ähnlich wie nach Motorradunfällen. „Der schwerste Unfall war ein ungebremster Absturz aus sechs Metern Höhe mit Lendenwirbelbruch und inkompletter Querschnittlähmung“, sagt Mittlmeier. Schwimmhallen und Kletterwälder seien eher als sicher zu bezeichnen. „In Trampolinwelten sind die ganz Jungen am meisten gefährdet, in Boulderhallen die Gelegenheitskletterer“, so der Mediziner.

Zu hohe Geschwindigkeiten

Auch auf den Spielplätzen in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen kam es bereits zu Unfällen. Einige Kinder erreichten auf dem Rutsch-Turm derart hohe Geschwindigkeiten, dass sie sich Brand-Verletzungen zuzogen und über das Ende der Rutsche hinausschossen. „Wir haben anfangs keine Rutsch-Matten verwendet, weil das der Hersteller nicht vorgesehen hat“, sagt Inhaber Robert Dahl. Besucher mit Funktionskleidung aus Polyester seien dadurch zu schnell unterwegs gewesen. „Mit den Matten ist jetzt nur noch ein kontrolliertes Tempo möglich“, so Dahl.

Die Unimedizin Greifswald verzeichnet immer mal wieder Unfälle mit Kindern auf Indoor-Spielplätzen. „Dabei kommt es vorrangig zu kleinen Wunden oder Extremitätenverletzungen“, sagt Oberarzt Matthias Napp aus der Zentralen Notaufnahme. Zugenommen hätten in den vergangenen Jahren allgemein Trampolin-Unfälle. „Das betrifft insbesondere Kinder mit Ellenbogenbrüchen“, so Napp.

Laut Sebastian Pitzer, Betreiber der Flip-Out-Arena in Rostock, sei es wichtig, dass sich Besucher an die vorgeschriebenen Regeln halten. „Bei uns darf zum Beispiel immer nur einer aufs Trampolin, sonst gibt es Unwuchten.“ Doch trotz Aufsichtspersonals halten sich nicht immer alle daran.

