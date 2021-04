Güstrow

Gefahr im Verzug: Im Sickerwasser einer illegalen Müllkippe in der Schwaaner Chaussee in Güstrow entdeckten Reporter des Greenpeace-Magazins erhöhte Arsen- und Quecksilberwerte. Toxikologe Edmund Maser von der Universität Kiel, der die Proben für das Magazin bewertete, spricht von „dringendem Handlungsbedarf“ in Güstrow.

Durch das jahrelange Freisetzen von Schadstoffen bestehe „eine chronische Belastung für Mensch und Umwelt“. Die Giftstoffe könnten in eine tiefer liegende Grundwasserschicht sickern, wenn solche illegalen Mülldeponien lange bestehen.

19 400 Kubikmeter Müll am Ortsrand von Güstrow

Und das scheint hier der Fall zu sein. Die nicht genehmigte Deponie wurde schon in den 1990er Jahren betrieben. Noch bis Februar 2020 wurde auf dieser Halde abgekippt. Die Reporter beschreiben im Artikel für das Greenpeace-Magazin, wie sie zwischen „Autoreifen, Bauschutt, Flaschen mit Motorkühlmittel, stinkenden, teils angeschmorten Gummiklumpen, rostigen Batterien, mannshohen gestapelten Säcken voll ausgestanzter Plastikteile“ stehen.

Sie finden Kanister mit verschiedensten Chemikalien, jede Menge Hausmüll. Eine Spur der Abfälle führe in die Niederlande. Die Recherchen weisen auf Mitglieder einer Unternehmerfamilie aus Norddeutschland hin. Diesen soll eine Reihe von Firmen mit Niederlassungen in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg und London gehören, von denen viele inzwischen jedoch insolvent sind.

Blick auf die illegale Mülldeponie an der Schwaaner Chaussee in Güstrow Quelle: Doris Deutsch

Ein blaues Tor, gesichert mit Kette und Vorhängeschloss, versperrt den Zugang zum eingezäunten Privatgelände an der Schwaaner Chaussee in Güstrow. Von der Straßenseite aus ist ein grauer Wall zu erkennen, von der Ackerseite die dahinter liegenden meterhoch aufgetürmten Ablagerungen. Etwa 19 400 Kubikmeter Müll sollen hier liegen. Offensichtlich mit „krimineller Energie“ dorthingeschüttet, wie Ines Liefke, Leiterin des Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalumm), erklärt. „Es handelt sich um ein ohne immissionsschutzrechtliche Genehmigung errichtetes, also illegales Abfallzwischenlager“, sagt sie. Erst im Februar 2020 wurde das Amt eingeschaltet, obgleich die nicht genehmigte Halde, die sich im Privatbesitz befindet, schon seit über 20 Jahren als Müllablagerungsplatz genutzt werde.

Müllhalde schon seit 1994 in Trinkwasserschutzzone

Die Greenpeace-Reporter haben herausgefunden, dass 1994 eine Firma Industrieverpackung (IVP) bei der Stadt Güstrow beantragt hatte, das Gelände eines ehemaligen Getreidespeichers am Ortsrand für die Lagerung von Altkunststoffen zu nutzen. Doch die Bauaufsichtsbehörde lehnte ab, weil sich das Grundstück in einer Trinkwasserschutzzone befindet.

Laut Greenpeace-Magazin waren jedoch schon etwa 2000 Tonnen Kunststoffabfälle und Hausmüll abgekippt worden, rund 80 Lkw-Ladungen. Ein Rechtsstreit folgte, zog sich etwa zwei Jahre hin. Und die Abfallberge wuchsen. Der Landkreis Güstrow sei in der Vergangenheit erfolglos mit ordnungsrechtlichen Verfügungen gegen die Verantwortlichen zur Unterbindung der Ablagerung von Müll auf dem Gelände vorgegangen, wie Ines Liefke informiert.

Anonymer Zeuge meldete regen Lkw-Verkehr auf Brache

Nachdem ein anonymer Zeuge im Februar 2020 regen Lkw-Verkehr auf dem brachliegenden Gelände gleich neben der Kleingartenanlage „Zur Zufriedenheit“ beobachtet hatte und die Behörden alarmierte, wurde das Stalumm einbezogen. „Wir waren sofort da und erschrocken über das Ausmaß“, sagt Amtsleiterin Liefke. Es erfolgten aufwendige Ermittlungsarbeiten.

Anhand vorgefundener Unterlagen sei davon auszugehen, dass ab November 2019 die Müllablagerungen gewerbsmäßig erheblich intensiviert wurden und bis Mitte Februar 2020 anhielten. „Dann haben wir offensichtlich gestört“, betont Liefke, seitdem habe es keinen Mülltransport mehr gegeben. Auch Güstrows Bürgermeister Arne Schuldt geht davon aus, dass diese Müllmassen erst ab 2019 aufgetürmt wurden. Die alten Ablagerungen nach 1994 seien fast vollständig beseitigt worden, so Schuldt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Stalumm versuchte, Grundstückseigentümerin und mutmaßliche Betreiberin der Abfalldeponie zu ermitteln. Beide seien angehört worden. Doch das Schreiben an die Besitzerin des Geländes, eine Gesellschaft in Liquidation, war nicht zustellbar. Der Betreiberin der Müllkippe sei Anfang Mai 2020 eine Anordnung zur Untersagung weiterer Ablagerungen zugestellt worden. Sie wurde aufgefordert, eine Gefährdungsabschätzung und ein Entsorgungskonzept vorzulegen, hat jedoch nicht reagiert und sämtliche Fristen verstreichen lassen, heißt es aus dem Stalumm.

19 400 Kubikmeter gefährlicher Müll festgestellt

Die Abfallberge wurden unterdessen begutachtet. „Die Vermessung ergab ein Volumen von etwa 19 400 Kubikmetern, rund 14 000 Tonnen“, informiert die Amtsleiterin. Neben Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen wurden gemischte Bau- und Abbruchabfälle abgelagert.

Was aus der Ferne wie Sandberge aussehe, die die Sicht versperren sollen, sei ein Wall von grauem Kunststoffgranulat, tonnenweise geschredderte Kabelummantelungen, berichtet Liefke. In größerem Umfang wurden auch mineralische Abfälle, Kunststoff- und Gummiabfälle, Altholz sowie Altreifen vorgefunden. „Die Abfälle sind überwiegend als gefährlich einzustufen“, betont Ines Liefke.

Spur der Abfälle führt in die Niederlande

Es konnten Rückschlüsse auf die Herkunft eines Teils der Abfälle und auf die Kette der Müllentsorgung gezogen werden. So besteht der Verdacht, dass Müll illegal aus den Niederlanden importiert worden ist. Im Hausmüll wurden unter anderem Milchkartons mit entsprechender Aufschrift gesichtet. Außerdem wurden Dokumente, Briefköpfe niederländischer Firmen gefunden. Die holländischen Behörden wurden um Unterstützung gebeten.

„Wir haben Dokumente und Briefköpfe niederländischer Firmen im Müll gefunden.“ Ines Liefke, Leiterin Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Quelle: Moritz Naumann

Aktuell werde das weitere Vorgehen abgestimmt. Ziel sei die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle. „Dabei ist auch zu prüfen, inwieweit Pflichten zur Kostenübernahme durch die Grundstückseigentümerin und die Betreiberin durchsetzbar sind“, erklärt Liefke.

Bisher war eine direkte Kontaktaufnahme mit den Pflichtigen nicht möglich. Dennoch müsse der Verwaltungsweg eingehalten werden, verdeutlicht die Stalumm-Chefin. Die Entsorgungskosten schätzt Liefke auf gut vier Millionen Euro. Inzwischen ermittle auch die Staatsanwaltschaft.

Schäden im Boden noch nicht absehbar

Nicht absehbar seien bislang die Schäden im Boden. Das Stalumm kümmere sich um den Abfall dieses illegalen Zwischenlagers. Für den unterirdischen Zustand sei dann der Landkreis Rostock als Bodenschutzbehörde und untere Wasserschutzbehörde zuständig. Bürgermeister Schuldt hofft unterdessen, dass die illegale Halde möglichst bald verschwindet und die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden.

Von Doris Deutsch