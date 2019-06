Rostock

11.45 Uhr, Schulschluss – endlich Zeit zum Spielen oder für den Strand. Mädchen und Jungen stürmen aus der Godewind-Schule in Richtung Bushaltestelle. Die Knirpse der benachbarten Grundschule laufen geordneter und werden von ihren Lehrern begleitet. „Das gehört eigentlich nicht zu den Aufgaben meiner Kollegen, deren Aufsicht bezieht sich nur auf das Schulgelände. Aber wir machen es aus Sicherheitsgründen“, sagt Grundschul-Leiterin Susanne Heinz.

„Die Eltern geben ihre Kinder gesund bei uns ab und wollen sie ja auch gesund und munter wieder haben“, ergänzt ihre Stellvertreterin Katrin Schmidt. Deshalb warten die Pädagogen an der Haltestelle so lange, bis alle Kinder ordentlich in die Busse der Linien 25 und 38 eingestiegen sind, die im Halbstundentakt verkehren.

Seit dem Einzug der Godewind-Schule in das sanierte Gebäude der Maxim-Gorki-Straße haben sich die Kinderzahlen vor Ort deutlich erhöht. 220 Schüler besuchen aktuell das Förderzentrum, 462 die Grundschule. Weiter steigende Zahlen sind zu erwarten.

Beide Schulen haben ähnliche Zeiten, beginnen beispielsweise morgen jeweils um acht Uhr. Schon jetzt ist die Situation an den Haltestellen auf beiden Seiten der Straße grenzwertig, auch einen Unfall gab es schon, bei dem ein Schüler von einem Auto angefahren wurde. „Er ist allerdings nicht über die Ampel, sondern weiter hinten über die Straße gegangen“, sagt Godewind-Schulleiterin Regina Moscha, die froh ist, dass dieser Unfall halbwegs glimpflich ausging.

Gratis-Schülerticket verschärft die Lage an der Haltestelle

„Aber die Situation wird noch schlimmer, wenn ab Sommer das kostenlose Schülerticket kommt“, sagt Moscha. Sie geht fest davon aus, dass Kinder, deren Eltern bisher aus Kostengründen auf den Ticketkauf verzichteten, dann auch den Bus nehmen, anstatt zu laufen oder Fahrrad zu fahren.

Vertreter des Evershäger Ortsbeirates haben sich jetzt die Situation einmal persönlich angeschaut, um zu sehen, welche Maßnahmen möglich sind, um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen. Schon während des Vor-Ort-Termins wurde deutlich, dass immer wieder Autofahrer die Verkehrsregeln missachten und zum Beispiel die Busse im Haltestellenbereich überholen. Auch das vorgeschriebene Tempo von 30 Stundenkilometern wird nicht von allen Fahrern eingehalten. „Wir wissen, dass die Verkehrssünder oft Menschen aus dem Viertel sind“, sagt Ortsbeiratsvorsitzender Niels Schönwälder.

Eine Idee sei es, die durchgezogene Linie und damit das Überholverbot noch weiter zu verlängern. „Außerdem sollte der Parkplatz an der Straßenseite kurz vor der Ampel weggenommen werden, um die bessere Einsicht für alle Verkehrsteilnehmer zu ermöglichen“, sagt Schönwälder. Er will über das Ortsamt auch Kontakt zum Verkehrsamt der Stadt aufnehmen, um zu klären, ob weitere bauliche Veränderungen möglich sind, die der erhöhten Schulwegsicherung dienen.

RSAG erfasst Auslastung der Busse und Bahnen

Auch vonseiten der Rostocker Straßenbahn AG wird die Einführung des kostenloses Schülertickets und deren Auswirkungen auf den Nahverkehr mit Spannung erwartet. „Entscheidend für uns ist die Auslastung der Busse und Bahnen und die wird regelmäßig erfasst sowie überprüft“, sagt Andrej Kirschbaum, Teamleiter Angebotsplanung der RSAG. Das Unternehmen versuche bereits, auf Schulweg-Strecken und zu den entsprechenden Zeiten die Gelenkbusse einzusetzen, die eine größere Kapazität haben.

Was die Ampelphasen vor dem Evershäger Schulcampus betrifft, musste Kirschbaum ebenfalls ans Verkehrsamt verweisen. Die Busse würden lediglich per Funk melden, wenn sie in die Nähe einer Ampel kämen. „Auch wenn ein Fußgänger dann an der Ampel drückt, um Grün zu bekommen, wird der Bus vorher noch durchgelassen“, erklärt Kirschbaum die aktuelle Regelung. Niels Schönwälder will auch die Ampelschaltung noch einmal mit dem zuständigen Amt thematisieren. Wie seine Messung per Stoppuhr ergab, dauere es ziemlich lange, bis die Ampel grün wird, diese Phase für Fußgänger sei dann aber auch zu kurz.

Claudia Labude-Gericke