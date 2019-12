Geflohener„Handyhasser“ aus Rostocker Nervenklinik wieder aufgetaucht

Rostock

Der 55-jährige „Handyhasser“ aus der Rostocker Nervenklinik ist wieder da. Der Mann, der in den letzten Wochen mehrfach von der Polizei aufgegriffen wurde, galt nach Angaben der Polizei seit Dienstag als vermisst.

Der Mann ist psychisch instabil und fühlt sich durch Mikrowellen- und Handystrahlung bedroht. Er sprach fremde Personen auf der Straße an, um sie vor den Strahlen zu warnen. Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Rostock wurde der Mann, der eigentlich aus Leipzig kommt, am Montag in die Universitätsmedizin Rostock eingeliefert.

Barfuß aus Nervenklinik geflohen

Am Dienstag floh er aus dem Zentrum für Nervenheilkunde und wurde als vermisst gemeldet. Mittwochvormittag wurde er in einem Zug angetroffen und der Polizei in Stralsund übergeben. Die Beamten brachten ihn zurück nach Rostock.

Er hatte Leuten in Stralsund, Rostock, Schwerin und Hamburg auf dem Bahnhof und in Zügen Kopfhörer und Handys entrissen. In Schleswig-Holstein zog er die Handbremse in einem Zug, so dass dieser Verspätung hatte. Außerdem warf er das Handy eines Mannes aus dem Fenster eines Rostocker Zuges.

