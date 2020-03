Dummerstorf

Etwa 220 Eier und 20 Kilo Geflügelfleisch werden jährlich pro Kopf in Deutschland verspeist. Damit übersteigt der Konsum die jährliche Produktionsleistung des hiesigen Federviehs. Rund 45 Millionen Legehennen und 94 Millionen Masthühner werden in Deutschland gehalten. Geflügelprodukte werden importiert, obgleich Deutschland hinsichtlich der tier- und umweltfreundlichen Gestaltung der Geflügelhaltung weltweit als Vorreiter gilt.

Experten tauschen sich über Stand der Forschung aus

Am 10. und 11. März kommen die Mitglieder der Deutschen Vereinigung für Geflügelwissenschaft e.V. zu ihrer Frühjahrstagung in Rostock zusammen. Die Experten werden sowohl im Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf wie auch in der Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock tagen. Auf der Konferenz werden aktuelle Forschungsthemen von Fachleuten aus Universitäten, Unternehmen und dem FBN zum Nutztier Geflügel sowie neueste Erkenntnisse vorgestellt.

Dummerstorfer beschäftigen sich seit vier Jahren mit Geflügel

Das Dummerstorfer Leibniz-Institut ist vor vier Jahren in die Geflügelforschung eingestiegen. Ein Stallgebäude in Dummerstorf wurde zu einer modernen Experimentalanlage Geflügel umgebaut. Die inzwischen erzielten Forschungsergebnisse werden eine große Rolle auf der Tagung spielen. So wird es unter anderem um die Haltung von Zweinutzungshühnern gehen, also Tieren, die für die Mast und die Eierproduktion eingesetzt werden können. Weitere Themen sind der effiziente Einsatz des wertvollen und immer knapper werdenden Rohstoffes Phosphor sowie von Insektenproteinen aus Larven der Schwarzen Soldatenfliege in der Fütterung. Die Zucht der Fliege, die in Südamerika beheimatet ist, haben die Forscher um Gürbüz Daş in Dummerstorf untersucht. Die Schwarze Soldatenfliege, beheimatet in Südamerika, ist, solange sie eine Larve ist, ein sehr nahrhafter Eiweißlieferant. „Die Schwarze Soldatenfliege kann helfen, den Nährstoffkreislauf zu schließen. Sie hat einen kurzen Lebenszyklus und überträgt keine Krankheiten“, erklärt Daş.

Auf der Konferenz werden zudem Management- und Hygienemaßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls, die Reduzierung von Antibiotikaresistenzen sowie technische Lösung zur Abluftreinigung besprochen.

Von Doris Deutsch