Rostock

Zum Schutz vor der Geflügelpest hat das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt heute eine Allgemeinverfügung erlassen. Danach sind alle Geflügelhalter innerhalb eines 500 Meter breiten Uferstreifens um den Rostocker Breitling aufgefordert, ihr Geflügel ab sofort in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung unterzubringen. Betroffen sind Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse.

Tierhalter, die Geflügel in diesem Gebiet halten und der Anzeigepflicht der Geflügelhaltung beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt bisher nicht nachgekommen sind, haben sich unverzüglich unter der Telefonnummer 0381/381 8601 zu melden.

Mehrere Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

Zur Verhinderung der Übertragung des Virus in die Hausgeflügelbestände ist es notwendig, dass in besonders gefährdeten Gebieten, in denen Rast- und Sammelplätze für Wildvögel bekannt sind, die Hausgeflügelbestände aufgestallt werden. Daher wurde für dieses Gebiet in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach erfolgter Risikobewertung die Aufstallung angeordnet.

In Deutschland sind seit dem 30. Oktober mehrere Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln nahezu zeitgleich in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachen und Brandenburg aufgetreten. Derzeit sind in Deutschland schon über 200 Fälle von Geflügelpest aufgetreten.

Nach der Feststellung des Ausbruchs der Geflügelpest bei Wildvögeln in Mecklenburg-Vorpommern – 26 Fälle in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Nordwestmecklenburg – sowie nach mehreren Ausbrüchen der Geflügelpest in Geflügelhaltungsbetrieben im Landkreis Vorpommern-Rügen und im Landkreis Rostock ist momentan mit einem hohen Risiko für den Eintrag des Virus der Geflügelpest über Wildvögel zu rechnen.

Von OZ