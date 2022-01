Gegen Antisemitismus: Rostocker putzen Stolpersteine

Stadtmitte

Etwa 50 Teilnehmer sind am Sonntag dem Aufruf des Max-Samuel-Hauses gefolgt, alle Stolpersteine in der Hansestadt Rostock zu putzen. Mit Reinigungsmitteln, Schwämmen, Bürsten und Eimern zogen die Teilnehmer los, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Die Aktion fand anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar statt und wurde vom Förderverein des Max-Samuel-Hauses initiiert. 70 Steine liegen in den Gehwegen der Hansestadt eingelassen, um an das Schicksal der Menschen zu erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Mittlerweile gelten die Stolpersteine als größtes dezentrales Mahnmal der Welt, sie wurden in 26 weiteren europäischen Ländern von Sizilien bis in den Norden Norwegens verlegt. Bei der Rostocker Aktion machten besonders viele junge Menschen und Studierende mit.

Man kann nicht genug über das Dritte Reich informieren

Sarah und Gianna verbringen ihr erstes Studienjahr in Rostock, im Oktober sind sie neu in die Stadt gezogen. Die Teilnahme der beiden 19-Jährigen ist für sie eine Reaktion auf die aktuellen Geschehnisse. „Es hat mich zutiefst erschreckt, was auf den Montagsdemonstrationen in Rostock stattfindet“, beginnt Sarah. Die Studentin ist sichtlich mitgenommen von den Ereignissen. Dass Nazis in ihrer Stadt für Gewalt und Hetze sorgen, sei für sie unverständlich. „Und diese Menschen wirklich zu sehen, dass es sie wirklich gibt.“ Sarah und Gianna finden, man könne nie genug über das Dritte Reich informieren und aufklären. Aktionen wie diese geben ihnen das Gefühl, dass Zahlen greifbar werden – und Opfer zu Menschen, die einmal dort lebten, wo heute eine quadratische Messingtafel an ihr Schicksal erinnert.

In einer großen Gruppe haben sich Mitglieder der Rostocker Jungsozialisten (Jusos) vor dem Max-Samuel-Haus versammelt. „Heute ist es wichtiger denn je, auf die jüdische Geschichte in Rostock aufmerksam zu machen“, sagt Janna Pflugstert. Für die Jusos sei es Teil der Erinnerung, die Gedenksteine zu pflegen. Sie haben sich auch auf den Weg in die Eschenstraße 8 gemacht. 2006 hatten die Jusos dort durch Spendengelder einen Stolperstein finanziert.

Seit 2015 gibt es die Stolpersteine aus Messing

Bis 2015 wurden noch Natursteinplatten als Denksteine verlegt. Diese sind häufig durch Frost zerbrochen. Seitdem werden nur noch Messingsteine verlegt, deren Inschriften gut gepflegt werden müssen. „Wir sind stolz über die rege Teilnahme an unserem ersten Aktionstag“, freut sich Steffi Katschke, Leiterin des Max-Samuel-Hauses. Im April und November soll die Aktion wiederholt werden. Auch zwei weitere Steine sind geplant: In der Margaretenstraße für Lilli und Günther Brann, die im Zweiten Weltkrieg ihre Leben verloren.

Von Lea-Marie Kenzler