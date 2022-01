Gegen Corona-Regeln und für Solidarität: Fünf Demos am Montag in Rostock

Rostock

Gleich fünf Demonstrationen sind für den ersten Montag im Jahr 2022 in Rostock angekündigt, die größte davon: „Für eine vollkommene freie Impfentscheidung und für eine Beendigung aller Corona-Maßnahmen“. Bis zu 10 000 Menschen sind laut Angaben aus dem Rathaus zu dem Aufzug angemeldet, der wie bereits in der Vorwoche um 17 Uhr am Rosengarten starten soll.

Auch die angekündigte Route sei die gleiche wie beim letzten Mal, soll durch die August-Bebel-Straße über den Vögenteich und den Kanonsberg hinunter zum Stadthafen führen. Von dort aus soll es über die Warnow- und die Ernst-Barlach-Straße zurück zum Steintor gehen. Dafür wird die August-Bebel-Straße am Montag zwischen 15 und 21 Uhr zwischen Steintor und Vögenteich voll gesperrt, teilte die Stadt dazu mit. Auch in der Steinstraße, Am Strande und in der Ernst-Barlach-Straße sei mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Drei Kundgebungen und ein Schweigespaziergang

Etwa zeitgleich finden am Montag in Rostock weitere kleine Kundgebungen statt. „Für eine Beendigung der Corona-Angst- und Panikpolitik“ wollen 80 Personen von 15.45 bis 16.45 Uhr Am Strande demonstrieren. Auf dem Neuen Markt sowie dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz wollen 50 Personen von 17 bis 18.30 Uhr „Solidarisch und demokratisch durch die Pandemie“ gehen.

Von 18 bis 19.30 Uhr wollen sich 20 Menschen auf dem Universitätsplatz treffen, um „Montagskundgebungen 2022 unter Berücksichtigung der Corona-Verordnungen“ abzuhalten.

Ihren „Schweigespaziergang: Einfach Kind sein“ wollen zudem 100 Personen von 15 bis 17 Uhr am Rosengarten startend über Stein- und Große Wasserstraße in Richtung Stadthafen unternehmen. Er soll sie über die Fischer- und Grapengießerstraße und den Neuen Markt zurück bis in den Rosengarten führen.

Für alle Versammlungen gilt laut Angaben aus dem Rathaus ein striktes Alkohol- und Feuerwerksverbot sowie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, da die Vergangenheit gezeigt habe, dass bei diesen großen Versammlungen die Corona-Abstandspflicht nicht eingehalten wurde.

Teilnehmer gehen andere Route, Polizei muss einschreiten

Ob die Teilnehmer des größten Aufzugs sich diesmal an die vorgegebene Route halten, ist fraglich. In der vergangenen Woche hatte Anmelder Jens Kaufmann plötzlich angegeben, nur noch mit 350 Personen den angekündigten Weg gehen zu wollen. Daraufhin schlugen die anderen – laut Polizeiangaben in der Spitze bis zu 6500 Menschen – eine alternative Route in Richtung Bahnhof ein. Durch das Einschreiten der rund 400 eingesetzten Beamten gelang es, sie wieder auf die August-Bebel-Straße zu lenken.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei bewertete die spontane Aktion Kaufmanns als „bewusst gesteuerte Verwirrung“. Die Folge: Tausende zogen am Abend ohne Maske und Abstand durch die Hansestadt. Es wurden neun Strafanzeigen wegen Widerstands, Körperverletzung, Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen.

Insgesamt blieb es bei dem etwa zweistündigen Aufzug jedoch friedlich. Ein Kooperationsgespräch für die nächste von Kaufmann angemeldete Versammlung fand im Vorfeld noch vor Silvester statt, hieß es aus dem Rathaus. Die OSTSEE-ZEITUNG wird am Montag live vom Geschehen in Rostock berichten.

Von Katrin Zimmer